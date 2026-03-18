Argentina impulsa su candidatura al Mundial masculino de rugby en Sudamérica en 2035

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El argentino Luciano González (derecha) bloquea al francés Josselin Bouhier (28) durante un partido de rugby siete, el domingo 8 de marzo de 2026, en Vancouver. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP) AP

La Unión Argentina de Rugby informó que avanza con una propuesta oficial para organizar el torneo en el continente por primera vez, con las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay también involucradas en la candidatura.

La unión argentina indicó que se realizará una sesión de trabajo el martes con el director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin, “para demostrar que Sudamérica está preparada para organizar un Mundial".

La candidatura “representa un objetivo federal y un proyecto que trasciende nuestras fronteras”, manifestó Gabriel Travaglini, presidente de la unión argentina. “Queremos un Mundial que muestre la pasión y el desarrollo que este deporte ha logrado en cada rincón del país”.

El torneo de 2035 será la 13ra edición de la Copa del Mundo masculina. El torneo se disputará en Australia el próximo año —cuando Argentina, Chile y Uruguay serán los representantes de Sudamérica— y en Estados Unidos en 2031.

Argentina es la principal nación de rugby de Sudamérica, y alcanzó las semifinales del Mundial en tres ocasiones: 2007, 2015 y 2023.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP