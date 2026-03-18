americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina impulsa su candidatura al Mundial masculino de rugby en Sudamérica en 2035

BUENOS AIRES (AP) — Argentina encabeza una candidatura sudamericana para albergar la Copa Mundial de Rugby masculina en 2035.

El argentino Luciano González (derecha) bloquea al francés Josselin Bouhier (28) durante un partido de rugby siete, el domingo 8 de marzo de 2026, en Vancouver. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP)
El argentino Luciano González (derecha) bloquea al francés Josselin Bouhier (28) durante un partido de rugby siete, el domingo 8 de marzo de 2026, en Vancouver. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP) AP

La Unión Argentina de Rugby informó que avanza con una propuesta oficial para organizar el torneo en el continente por primera vez, con las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay también involucradas en la candidatura.

La unión argentina indicó que se realizará una sesión de trabajo el martes con el director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin, “para demostrar que Sudamérica está preparada para organizar un Mundial".

La candidatura “representa un objetivo federal y un proyecto que trasciende nuestras fronteras”, manifestó Gabriel Travaglini, presidente de la unión argentina. “Queremos un Mundial que muestre la pasión y el desarrollo que este deporte ha logrado en cada rincón del país”.

El torneo de 2035 será la 13ra edición de la Copa del Mundo masculina. El torneo se disputará en Australia el próximo año —cuando Argentina, Chile y Uruguay serán los representantes de Sudamérica— y en Estados Unidos en 2031.

Argentina es la principal nación de rugby de Sudamérica, y alcanzó las semifinales del Mundial en tres ocasiones: 2007, 2015 y 2023.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer apoderarse de Cuba en medio de crisis y tensiones

Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer "apoderarse de Cuba" en medio de crisis y tensiones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter