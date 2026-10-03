Argentina impiadosa golea 7-0 a Burkina Faso; Mastantuno y Prestianni debutan como goleadores

El delantero de Argentina, Gianluca Prestianni, a la izquierda, lleva el balón ante la marca de Donatien Bama, de Burkina Faso, en un amistoso internacional disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, Sábado 3 octubre, 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Gianluca Simeone y Moumoune Diallo, en contra, anotaron los goles en un estadio Monumental de Buenos Aires a mitad de su capacidad para 85.000 espectadores.

El próximo compromiso amistoso de la Albiceleste será el martes ante Benín, el cual marcará el cierre formal de la carrera internacional del astro Lionel Messi tras 21 años. El Diez ya se encuentra en el país, pero no disputó el partido de este sábado.

Burkina Faso , 62da del ranking de la FIFA, jugó con mayoría de juveniles debido a que sus principales figuras se negaron a viajar al país sudamericano en protesta por los contratiempos en la logística de traslado del plantel, que aterrizó en Buenos Aires pocas horas antes del inicio del partido.

Argentina, que arrancó prácticamente con el mismo equipo que goleó 4-0 a Bolivia el miércoles, no tuvo ninguna consideración por las vicisitudes del rival.

Martínez puso en ventaja a los locales a los cuatro minutos tras un penal sancionado por una dura infracción de Moumoune Diallo sobre el lateral Agustín Giay en el área. El arquero Razak Guira en una primera instancia le atajó el remate al capitán del Inter Milan, pero dio rebote y el argentino no perdonó.

El defensa Diallo fue protagonista de otra jugada desafortunada a los ocho minutos, cuando empujó el balón contra su propia valla tras un disparo de Juilán Álvarez.

Antes de los 15 minutos de juego, la Albiceleste se puso 3-0 con remate cruzado de Prestianni, asistido por Martínez. Fue el primer gol del extremo de Benfica de Portugal con la selección mayor.

Paz celebró el cuarto tras un pase frontal de Alexis Mac Allister a los 35.

En tanto, la “Araña” Álvarez se reencontró con gol a los 36 tras un desborde y un pase atrás de Prestianni.

Mastantuono, que ingresó en el complemento, también tuvo su bautismo en la red con la casaca de su país: el volante de la Fiorentina definió de zurda ante la salida del arquero Guira tras un pase de Martínez.

Gianluca Simenone cerró la goleada de cabeza a los 90.

Amistoso devaluado

La controversia sobre la estrategia de Argentina, de enfrentar rivales de poca jerarquía en amistosos, como viene sucediendo en los últimos años, volvió a quedar expuesta en la primera fecha FIFA tras la Copa del Mundo.

Burkina Faso debía llegar a Buenos Aires el 30 de septiembre, pero el plantel quedó varado en Marruecos por la cancelación del vuelo privado que iba a transportarlo. La compañía aérea contratada por los organizadores adujo fallas técnicas en la aeronave y canceló el viaje.

Mientras el agente que organizó el amistoso --Eurodata Sport, propiedad del colombiano Jairo Pachón—buscaba otro avión, varios jugadores africanos citados se negaron a viajar alegando cansancio.

Con el partido en riego, las autoridades gubernamentales de Burkina Faso se involucraron directamente para garantizar que la selección pudiese enfrentarse por primera vez en su historia con los tres veces campeones del mundo. A su vez, el gobierno argentino gestionó en tiempo récord nuevos visados para los juveniles convocados a último momento, de acuerdo con lo informado por Eurodata Sport el sábado en un comunicado.

Burkina Faso finalmente llegó a Buenos Aires cinco horas antes del puntapié inicial.

Los fanáticos argentinos reconocieron el esfuerzo de sus rivales con un cálido aplauso cuando ingresaron al campo de juego para los movimientos precompetitivos.

Benín, próximo rival de Argentina y que ocupa el 93er puesto del escalafón de la FIFA, ya se encuentra en la capital argentina.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP