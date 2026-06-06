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Argentina da de baja a defensor Leonardo Balerdi por lesión a días del Mundial

COLLEGE STATION, Texas, EE.UU. (AP) — El vigente campeón del mundo Argentina anunció el sábado que el defensor Leonardo Balerdi no jugará el Mundial por lesión.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, al frente, trabaja junto a sus compañeros durante una práctica para el Mundial miércoles, 3 de junio, 2026, en Kansas City, Kan. (AP Foto/Charlie Riedel)
El capitán de Argentina, Lionel Messi, al frente, trabaja junto a sus compañeros durante una práctica para el Mundial miércoles, 3 de junio, 2026, en Kansas City, Kan. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

A cinco días del inicio de la competencia, el futbolista del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el viernes en un entrenamiento, sumándose a una larga lista de lesionados que están condicionando la preparación de la Albiceleste para la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

“No podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado. “¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”.

Balerdi era uno de los debutantes en la nómina de 26 jugadores que van a disputar el Mundial. La Albiceleste iniciará su camino ante Argelia el 16 de junio por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

La AFA no confirmó quién será su reemplazante, el cual saldrá de una lista preliminar de 55 futbolistas que Argentina presentó ante FIFA a principios de mayo. Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella (River Plate), Marcos Senesi (Bournemounth) y Zaid Romero (Getafe) son los defensores incluidos en esa nómina.

Las lesiones han sido un dolor de cabeza para Scaloni en la previa de la Copa del Mundo

La lista también incluye al arquero Emiliano Martínez (fractura de dedo anular de mano derecha), los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el mediocampista Leandro Paredes y el extremo Nicolás González (desgarro), así como los delanteros Nicolás Paz (golpe de rodilla) y Julián Álvarez (torcedura de tobillo).

Scaloni advirtió que los jugadores con problemas físicos serán exigidos la próxima semana y si “alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, se medirá contra Honduras este sábado en el estadio Kyle Field de Texas y luego ante Islandia el martes en el estadio Jordan-Hare de Alabama, en las que serán sus dos últimas pruebas antes de iniciar su participación en el Mundial.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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