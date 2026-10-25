Argentina: Boca Juniors vence por la mínima como visitante a Independiente

“Jagger” Herrera, de 20 años, fue el autor del único gol del encuentro a los 87 minutos de juego.

Con este resultado, los boquenses están primeros en la tabla anual con 57 puntos. El primero de esta clasificación ganará un título con la conclusión de la primera fase.

En el Grupo A, el equipo de Rodolfo Arruabarrena clasificó a la ronda de octavos de final. Tiene 27 unidades y está segundo.

Leandro Paredes, recuperado de un desgarro en la pierna derecha sufrido frente a Instituto hace 16 días, fue titular en la cancha de los rojos.

Boca había conseguido acceder a la final de la Copa Libertadores el martes pasado al derrotar a Vasco de Gama por 3-1.

El complemento fue más emotivo con ambos equipos en busca de la victoria. Parecía ser un empate sin goles, pero apareció Herrera para desnivelar. En un córner lanzado por Sebastián Villa desde la izquierda del ataque visitante, el defensor cabeceó abajo al primer palo para el 1-0.

“Sabíamos que iba a ser así. Quedan dos finales. Las afrontaremos de la misma manera”, dijo Leandro Paredes post partido.

“Estamos bien para competir en todas las competencias. No hemos ganado nada. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”, aseguró el campeón mundial en Qatar 2022.

En tanto, Aldosivi, que pelea por permanecer en primera, batió por 1-0 a Belgrano en el estadio José María Minella. Andrés Vombergar de cabeza a los 19 consiguió el tanto del equipo marplatense.

Más tarde River Plate recibía a Racing, Barracas Central a Estudiantes (Río Cuarto) y Central Córdoba a Vélez Sarsfield.

El sábado, Rosario Central derrotó por 2-0 a Huracán y se clasificó a la próxima instancia.

Estudiantes de La Plata, que consiguió el pasaje a la final de la Libertadores después de vencer a Flamengo por penales en el Maracaná el jueves pasado, será visitante de Unión en Santa Fe el lunes.

Otros resultados: Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2, Sarmiento 0; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1, Platense 2; Tigre 0, Atlético Tucumán 1 (viernes); Banfield 1, Lanús 1; San Lorenzo 0, Newell’s Old Boys 0; Talleres 1, Defensa y Justicia 2 (sábado).

Próximos partidos: Instituto-Deportivo Riestra (lunes); Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia (martes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 29 puntos; Boca, Defensa 27; Lanús, Vélez 24; Newell’s 21; Gimnasia (M) 20; Independiente 19; San Lorenzo 18; Estudiantes, Unión, Platense 14; Riestra 12; Central Córdoba 10; Talleres 9.

Grupo B: Rosario Central 28 puntos; Argentinos, Gimnasia (LP) 25; Belgrano 22; Sarmiento 21; River 20; Barracas, Huracán, Ind. Rivadavia 19; Atl. Tucumán 17; Banfield 14; Tigre 13; Racing 12; Aldosivi 11; Estudiantes (RC) 9.

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FUENTE: AP