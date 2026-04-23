Argentina: Boca Juniors golea a domicilio a Defensa y Justicia, y clasifica a octavos de final

Milton Giménez marcó el primer tanto visitante a los 22 minutos. Amplió Alan Velasco a los 76, Adam Bareiro convirtió el tercero a los 80 y cerró la cuenta Miguel Ángel Merentiel a los 91.

Boca tuvo el oportunismo preciso para concretar los goles de una actuación sólida. El segundo, en un contragolpe rapidísimo.

Se permitió la presencia de unos 3.000 hinchas boquenses en el estadio de Florencio Varela.

El español Ander Herrera (Boca) se lesionó en la entrada en calor. Su lugar fue ocupado por Milton Delgado. El DT xeneize, Claudio Úbeda, dejó a los habituales titulares en el banco de suplentes.

Los boquenses participan de la Copa Libertadores. Son líderes en el grupo D con 6 puntos producto de dos victorias en dos cotejos.

Los visitantes fueron muy certeros en ataque en la cancha de Defensa. En la única ocasión propia del primer tiempo, lograron la apertura del marcador. Giménez disparó desde fuera del área, el balón se desvió en un defensor local y terminó en gol.

El encuentro estuvo parado en dos ocasiones por un problema de salud que sufrió un espectador en la tribuna de Boca.

Ya en el complemento, Leandro Paredes y Adam Bareiro ingresaron a los 61.

El equipo azul y oro logró estirar la ventaja con un contrataque magistral protagonizado por Velasco. El xeneize aprovechó un pelotazo largo con la defensa rival muy adelantada. Alan Velasco avanzó a toda velocidad con el balón y definió bien, cruzado para el 2-0 de la visita.

El tercero del conjunto de Úbeda llegó merced a un pase de Paredes para otro ingresado, Tomás Aranda. Este pasó a Bareiro que definió solo frente al arco.

Merentiel, también venido desde el banco, esquivó al portero Christopher Fiermarin y tocó de zurda para la cuarta diana.

“Contento. Creo que el equipo hizo un buen partido”, dijo Alan Velasco a la TV post partido. “El gol fue un poco para cerrar el gran partido que hizo el equipo”. “Tenemos un plantel con jugadores de mucha jerarquía. Puede jugar cualquiera”.

Este fue el primer partido de la jornada 16. River Plate, que viene de perder como local el clásico ante los xeneizes por 1-0, recibirá el sábado a Aldosivi.

Próximos partidos: Deportivo Riestra-Independiente de Avellaneda, Lanús-Central Córdoba, Estudiantes (Río Cuarto)-Rosario Central, Racing-Barracas Central, Platense-San Lorenzo (viernes); Estudiantes de La Plata-Talleres, Sarmiento-Tigre (sábado); Independiente Rivadavia-Gimnasia (Mendoza), Belgrano-Gimnasia (La Plata), Newell’s Old Boys-Instituto, Atlético Tucumán-Banfield (domingo); Vélez Sarsfield-Unión, Huracán-Argentinos Juniors (lunes).

Los clasificados a la próxima instancia hasta el momento son Estudiantes (LP), Boca, Vélez, Talleres, Ind. Rivadavia, River y Argentinos.

Posiciones: zona A: Estudiantes, Boca 27 puntos; Vélez 26; Talleres 24; Lanús 22; Independiente 21; Unión, Defensa, San Lorenzo 19; Instituto 17; Platense, Gimnasia (M) 16; Central Córdoba 15; Newell’s 13; Riestra 7.

Zona B: Ind. Rivadavia 30; River, Argentinos 26; R. Central 24; Belgrano 23; Huracán 21; Barracas, Gimnasia 20; Tigre, Racing 19; Sarmiento 16; Banfield 14; Atl. Tucumán 10; Aldosivi 7; Estudiantes (RC) 5.

FUENTE: AP