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Argentina: Boca Juniors aprovecha ventaja numérica y vence a San Lorenzo a domicilio

En una tarde lluviosa, Boca Juniors venció el domingo por 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Clausura 2026 de la liga argentina.

Los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Ángel Merentiel fueron los autores de los goles xeneizes a los 56 y 71 minutos, respectivamente. Boca aprovechó la ventaja de la expulsión del sanlorencista Manuel Insaurralde a los 30.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena suma 17 puntos para posicionarse en el quinto puesto con este triunfo. En tanto, los azulgranas totalizan 11 y están décimos.

Los xeneizes dominaron el primer tiempo, pero no lograron marcar en esa parte.

San Lorenzo, por su parte, no contó con ocasiones y sufrió la expulsión de Insaurralde por juego brusco.

El primer gol llegó gracias a una jugada por la derecha de Leonel Flores, juvenil convocado por Lionel Scaloni para el seleccionado argentino. Flores pasó el balón al uruguayo Lozano que remató fuerte, de zurda para el 1-0.

El segundo boquense llegó por la otra banda cuando Lautaro Blanco desbordó y tocó por abajo para la llegada de Merentiel que definió de primera en el área chica.

La lluvia arreció a partir de los 75 minutos que llevó a que el trámite fuera más trabado y deslucido.

“Hicimos lo que habíamos preparado, lo que queríamos. Intenso, de buen juego. Hasta que se largó (a llover) torrencialmente habíamos hecho un partido perfecto”, dijo el boquense Leandro Paredes.

“Hicimos un clic mental donde sabíamos que si al juego que teníamos le agregábamos intensidad, iban a ir las cosas mucho mejor. Creo que vamos por buen camino”, comentó.

“Los clásicos se ganan y jugando de esta manera es aún mejor”, agregó Paredes.

Boca viene de conseguir su boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana después de empatar 1-1 ante el San Pablo en el Morumbí el martes pasado. Se medirá con Vasco da Gama en octubre.

Más tarde se jugarán estos partidos: Rosario Central-Argentinos Juniors, Platense-Newell’s Old Boys, Belgrano-Estudiantes (Río Cuarto); Vélez Sarsfield-Tigre.

Huracán superó por 2-1 a River Plate en el Monumental el sábado.

Estudiantes (La Plata), el único club no brasileño en semifinales de la Copa Libertadores, será visitante de Lanús el lunes. Los pincharratas superaron en cuartos a Corinthians al ganar a domicilio por 1-0 el miércoles pasado. Jugarán con Flamengo el mes próximo.

Otros resultados: Central Córdoba 2, Defensa y Justicia 2; Racing 3, Sarmiento 1 (viernes); Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2, Banfield 2; Gimnasia (Mendoza) 0, Deportivo Riestra 0; Unión 1, Independiente 2; Instituto 3, Talleres 1 (sábado).

Próximos partidos: Aldosivi-Atlético Tucumán, Barracas Central-Independiente Rivadavia (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 22 puntos; Defensa 18; Gimnasia (M), Vélez, Boca, Independiente 17; Unión, Lanús, Newell’s 13; San Lorenzo 11; Estudiantes, Riestra 10; Platense 9; Talleres, Central Córdoba 8.

Grupo B: Argentinos 18 puntos; Gimnasia (LP) 17; Huracán, Sarmiento 16; Rosario Central 15; Ind. Rivadavia 14; Belgrano, River, Atl. Tucumán 13; Tigre, Barracas 12; Banfield 9; Racing 8; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi 5.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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