Argentina: Boca derrota a Estudiantes para conseguir su 1ra victoria en liga

Es el primer triunfo de los boquenses en este torneo. Ascacibar marcó el único tanto a los 45 minutos.

“El equipo estuvo más sólido”, dijo el goleador de la jornada. “Venimos trabajando todos los días para sumar de a tres. No es tan fácil”. “Hay que seguir sumando goles”.

Los xeneizes fueron locales en el estadio de Huracán por las malas condiciones del campo de juego de La Bombonera. El próximo compromiso como anfitriones, ante Vélez Sarsfield por la cuarta fecha, también se disputará en el Ducó.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena jugó el miércoles pasado su cotejo de Copa Sudamericana y por eso debió retrasar este choque. En instancia de playoffs, consiguió superar a O’Higgins de Chile por penales tras empatar 1-1 en el global.

Por el conjunto visitante, el portero internacional Fernando Muslera no jugó debido a un cuadro febril. Fue reemplazado por Fabricio Iacovich.

La etapa inicial tuvo un ritmo cansino. Los pincharratas tuvieron más oportunidades, pero los xeneizes supieron concretar. Lautaro Blanco pasó a Ascacibar, que parado en el área chica tocó de primera para el gol del conjunto azul y oro.

La dinámica no cambió en el segundo tiempo. Estudiantes no logró profundidad para alcanzar la igualdad.

“Lo más importante es ganar. Hacerlo como lo hicimos hoy”, afirmó el xeneize Leandro Paredes. “Vamos por buen camino”.

Más tarde jugaban Tigre ante Belgrano en otro partido pospuesto de la semana pasada a raíz del cotejo de Copa Sudamericana del club de Victoria. El conjunto del norte del Gran Buenos Aires superó a Nacional de Uruguay por 4-2 en el global, en playoffs.

La segunda jornada se completará este jueves con el tercer postergado entre Unión y Lanús (eliminado de la Sudamericana por Cienciano de Perú).

Posiciones: zona A: Vélez 9 puntos; Independiente, Gimnasia (M), Instituto 6 puntos; Newell’s, Defensa, Boca 4; Talleres, Riestra, Estudiantes (LP), Lanús, San Lorenzo, Central Córdoba 3; Platense, Unión 1.

Zona B: Argentinos, Barracas 9 puntos; Gimnasia (LP) 6; Atl. Tucumán 5; Ind. Rivadavia, Banfield, Ros. Central, Huracán, Racing, Estudiantes (RC) 4; Tigre, Belgrano, Sarmiento 3; Aldosivi 1; River 0.

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FUENTE: AP