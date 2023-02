Argentina atrae miles de embarazadas rusas por su pasaporte

“Queríamos que nuestro bebé tenga la oportunidad de no ser solamente ruso, con un único pasaporte porque no puedes hacer nada ahora, no puedes acceder a tarjetas de banco u obtener documentos normales”, explicó la mujer de 34 años con un fluido inglés durante una reciente entrevista con The Associated Press en la sala de estar de la casa que alquila en Godoy Cruz, un poblado al pie de la Cordillera de los Andes.