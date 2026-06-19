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Argentina arropa a Messi durante Mundial en medio de preocupación por salud de su padre

DALLAS (AP) — Atrás había quedado una jornada plagada de rumores pesimistas sobre su entorno más cercano. Pero el astro Lionel Messi sonrió, intercambió bromas con sus compañeros y se entretuvo con la pelota durante las prácticas de Argentina en el Mundial.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, saluda antes del partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
El capitán de Argentina, Lionel Messi, saluda antes del partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El capitán debutó con un hat-trick ante Argelia, el primero que marcó en seis participaciones, y trepó a la cima de máximos artilleros en la historia de la competencia (16). Pero en simultáneo, atraviesa una delicada situación personal que hasta el jueves era desconocida para la opinión pública.

Luego de que un canal de streaming argentino difundiera una falsa información sobre la muerte de su padre Jorge, Messi se vio obligado a emitir un comunicado en el que reveló que su progenitor “atraviesa una situación de salud” y que se encuentra bajo cuidado médico.

La enfermedad, que el astro no identificó, le ha impedido a Jorge a viajar a Estados Unidos para asistir a los partidos de la Albiceleste. Se encuentra hospitalizado en Rosario, ciudad natal de los Messi, junto a su esposa Celia. La pareja tiene cuatro hijos, de los cuales Lionel es el tercero.

Argentina, su segundo hogar

Lejos de desenfocarlo, el drama personal no impactó en el rendimiento deportivo de Messi, como quedó demostrado en su estelar debut. Y él agradeció por ello a los jugadores de Argentina que lo acompañan bajo el mando de Lionel Scaloni.

“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, contó el máximo artillero en la historia de la selección tres veces campeona mundial (19878, 1986 y 2022) tras el triunfo 3-0 contra Argelia y antes de conocerse los pormenores sobre la salud de su padre.

Messi siempre ha sido muy enfático al resaltar que sus éxitos deportivos con Argentina tienen mucho que ver la fortaleza del grupo comandado por Scaloni, que tanto en la cancha como en los vestuarios supo generar un ambiente positivo para acoger a su jugador más veterano después de años de frustraciones con la casaca albiceleste.

Pablo Aimar, mano derecha del entrenador en el cuerpo técnico, dijo en una entrevista al sitio web de FIFA difundida el viernes, justo en coincidencia con el delicado momento personal que atraviesa la figura del equipo, que “Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado”.

“Para nosotros el buen ambiente, la buena vibra, son fundamentales. Además de estar compitiendo, estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, sostuvo el exjugador de River Plate, Valencia y Benfica, entre otros clubes.

“Es muy difícil conseguir eso y, sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es algo difícil de hacer y poca gente lo consigue”, añadió.

En los días previos al segundo partido contra Austria, Messi se ha mostrado de buen humor, entretenido durante los juegos con pelota que dispone Scaloni para la entrada en calor antes de las prácticas en Kansas City y hasta tomando mate, la tradicional infusión sudamericana, junto a sus compañeros, como símbolo de camarería.

Argentina necesita mantener a su capitán enfocado. La exigencia del Mundial así se lo demanda.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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