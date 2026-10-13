Argentina acude al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), antes de la "Semana de Argentina", un evento destinado a promover la inversión y las oportunidades de negocio, en París, el jueves 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Teresa Suárez) AP

El gobierno del presidente Javier Milei concretó el pedido ante el organismo judicial con sede en Hamburgo después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que le había concedido a Londres para que frenara un proyecto encabezado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la firma israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited.

El proyecto Sea Lion cuenta con el aval de las autoridades de las islas situadas en el Atlántico Sur que están bajo dominio británico y se denominan Falklands en inglés. Argentina, que las reclama desde 1833, libró una guerra con Gran Bretaña por su soberanía en 1982 en la que resultó derrotada.

Un comunicado de la Oficina del Presidente señaló que la presentación busca preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental y evitar que "las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

Precisó que la medida se enmarca en el proceso arbitral que el gobierno inició el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se sustenta en un artículo de esa normativa que estipula que mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral “cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar... medidas provisionales” para preservar sus derechos.

En medio de la creciente tensión bilateral, el primer ministro británico Andy Burnham dijo la víspera ante la Cámara de los Comunes que hará “lo que sea necesario” para respetar la voluntad de los isleños de "seguir siendo británicos”.

Destacó que insistió en este punto en su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Trump, aliado de Milei, afirmó en una entrevista periodística a principios de septiembre que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica de las islas.

Envalentonado por esa afirmación, Milei presentó un proyecto de ley para sancionar a petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina y anunció la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago.

El gobierno británico le comunicó luego a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, “que los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita” en las islas eran “intentos deliberados de socavar la seguridad económica de un pueblo autónomo”.

Londres afirmó entonces que las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas están reguladas por la legislación del archipiélago y se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar.

FUENTE: AP