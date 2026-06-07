Argelia amplía contrato del técnico Vladimir Petkovic antes de viajar a US y el Mundial

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Vladimir Petković, entrenador de la selección de Argelia, habla en conferencia de prensa, en en Argel, Argelia, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Fateh Guidoum) AP

La extensión llega cuatro días después de que los Zorros del Desierto vencieran 1-0 a Países Bajos en un amistoso en Róterdam, y justo antes de un último ensayo de cara a la Copa del Mundo contra Bolivia el miércoles por la noche.

Argelia disputará su partido inaugural en la Copa del Mundo contra el campeón defensor, Argentina, el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Petkovic, originario de Bosnia pero residente desde hace muchos años en Suiza, de 62 años, tuvo una larga etapa como entrenador de Suiza antes de un breve paso al frente del club francés Bordeaux. Petkovic fue contratado por Argelia en febrero de 2024 después de que el equipo se perdiera dos Copas del Mundo, y rápidamente convirtió a los Zorros del Desierto en uno de los mejores equipos de África.

Los integrantes del cuerpo técnico argelino, incluidos el asistente Davide Morandi, el entrenador de arqueros Guido Nanni y el preparador físico principal Paolo Rongoni, también vieron extendidos sus contratos hasta julio de 2028.

Argelia tenía previsto entrenarse el domingo en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, cerca de Argel, antes de partir hacia Kansas City más tarde ese mismo día. El equipo establecerá su base en la Universidad de Kansas, en la cercana Lawrence, durante toda la Copa del Mundo.

Su primera práctica en el complejo de fútbol Rock Chalk Park de la universidad está programada para el lunes.

Después de su debut mundialista contra Argentina, los Zorros del Desierto enfrentarán a Jordania el 22 de junio en Santa Clara, California. Su último partido de la fase de grupos será el 27 de junio contra Austria en el Arrowhead Stadium, que queda a aproximadamente una hora en auto de su base de entrenamiento en Lawrence. ____ Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

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