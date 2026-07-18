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Arenado se acerca a los 2.000 hits en su carrera y los Diamondbacks vencen 5-3 a Cardenales

PHOENIX (AP) — Nolan Arenado conectó un doble de dos carreras mientras se acerca a los 2.000 hits en su carrera, Brandon Pfaadt tuvo otra buena actuación en el montículo desde su regreso de las ligas menores y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado por 5-3 a los Cardenales de San Luis.

Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, conecta un doblete productor de dos carreras contra los Cardenales de San Luis durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 18 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, conecta un doblete productor de dos carreras contra los Cardenales de San Luis durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 18 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs anotaron tres carreras en la tercera entrada —todas con dos outs— para ponerse arriba 4-0. El dominicano Ketel Marte anotó con un lanzamiento descontrolado y luego Arenado conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo.

Pfaadt (4-1) permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas, y ponchó a tres.

El venezolano Gabriel Moreno y Marte sumaron dos hits cada uno para los D-backs, que han ganado cinco de sus últimos seis. Paul Sewald consiguió su salvamento número 23 en 24 oportunidades pese a permitir un jonrón solitario de Jimmy Crooks.

El jardinero derecho All-Star Jordan Walker —quien ganó el Derby de Jonrones el lunes— conectó un sencillo impulsor en la sexta para ayudar a los Cardinals a recortar la desventaja a 5-2. JJ Wetherholt y Alec Burleson también conectaron dos hits cada uno.

El derecho de los Cardinals Dustin May (5-7) permitió cinco carreras con ocho hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

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