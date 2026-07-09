Arenado pega jonrón, Kelly lanza 7 sólidas entradas y Diamondbacks vencen 3-1 a Padres

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Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Padres de San Diego en la sexta entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan) AP

Los Diamondbacks y los Padres están disputándose el segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, muy por detrás de los Los Angeles Dodgers, campeones defensores por segundo año consecutivo. Arizona volvió a empatar con San Diego, a 14 1/2 juegos de los Dodgers, que no jugaron.

Kelly (7-8) silenció a los Padres una noche después de que ganaran 10-4. Limitó a San Diego a una carrera y tres hits en siete entradas, con seis ponches y tres bases por bolas. Kevin Ginkel lanzó una octava perfecta y Paul Sewald una novena perfecta para su 21er salvamento.

El único gran error de Kelly fue permitir el jonrón del dominicano Manny Machado hacia el jardín derecho para abrir la segunda entrada. Fue el 19no de Machado en total y el quinto en 11 juegos.

El sencillo impulsor del dominicano Geraldo Perdomo con dos outs en la quinta le dio a Arizona ventaja de 2-1 y sacó del juego al abridor Griffin Canning (1-7).

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FUENTE: AP