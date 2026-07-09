americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arenado pega jonrón, Kelly lanza 7 sólidas entradas y Diamondbacks vencen 3-1 a Padres

SAN DIEGO (AP) — Nolan Arenado conectó un jonrón y se acercó a los 2.000 hits, y Merrill Kelly se combinó con dos relevistas para permitir apenas tres imparables por los Diamondbacks de Arizona la noche del jueves que vencieron 3-1 a los Padres de San Diego la noche del jueves para llevarse tres de cuatro.

Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Padres de San Diego en la sexta entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan)
Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un jonrón solitario contra los Padres de San Diego en la sexta entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan) AP

Los Diamondbacks y los Padres están disputándose el segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, muy por detrás de los Los Angeles Dodgers, campeones defensores por segundo año consecutivo. Arizona volvió a empatar con San Diego, a 14 1/2 juegos de los Dodgers, que no jugaron.

Kelly (7-8) silenció a los Padres una noche después de que ganaran 10-4. Limitó a San Diego a una carrera y tres hits en siete entradas, con seis ponches y tres bases por bolas. Kevin Ginkel lanzó una octava perfecta y Paul Sewald una novena perfecta para su 21er salvamento.

El único gran error de Kelly fue permitir el jonrón del dominicano Manny Machado hacia el jardín derecho para abrir la segunda entrada. Fue el 19no de Machado en total y el quinto en 11 juegos.

El sencillo impulsor del dominicano Geraldo Perdomo con dos outs en la quinta le dio a Arizona ventaja de 2-1 y sacó del juego al abridor Griffin Canning (1-7).

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter