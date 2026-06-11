Árbitro somalí Omar Artan pitará la Supercopa de la UEFA tras veto de EEUU en el Mundial

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El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó el ingreso a Estados Unidos, llega a Mogadiscio, Somalia, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Farah Abdi Warsameh) AP

La UEFA, el ente rector del fútbol, informó que Artan arbitrará el partido del 12 de agosto entre el Paris Saint-Germain, monarca de la Liga de Campeones, y Aston Villa, el ganador de la Liga Europa. El encuentro se disputará en Salzburgo, Austria.

Artan recibió una bienvenida de héroe al regresar a Somalia el miércoles, días después de que las autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada en Miami pese a haber sido seleccionado por la FIFA para trabajar en el Mundial.

Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

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FUENTE: AP

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