Araújo rescata empate de Uruguay y evita que saudíes venzan a otro grande de Sudamérica en Mundial

Maxi Araujo, de la selección de Uruguay, festeja tras anotar ante Arabia Saudí en el partido del Mundial realizado el lunes 15 de junio de 2026 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Abdulelah Al-Amri anotó tras un rebote a los 41 para poner adelante a la selección saudí en Miami.

Uruguay dominó la mayor parte del segundo tiempo, pero no logró anotar sino hasta que Araújo aprovechó que el arquero Mohammed Al-Owais dio rebote en un cabezazo previo.

El extremo del Sporting de Lisboa aprovechó el regalo para convertir a unos pasos del arco y darle un mayor sentido de justicia a un encuentro en que la Celeste dominó la posesión y superó a Arabia Saudí en tiros a puerta (21-6), pero se mantuvo por abajo en el marcador hasta bien entrado el complemento.

Al-Amri, a quien Fernando Muslera de Uruguay le había tapado un disparo al principio de la primera parte, adelantó a su equipo con un remate a bocajarro tras un cabezazo en el que el arquero uruguayo dio también rebote al repeler el balón con la palma de la mano.

Muslera se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro mundialista con la Celeste. Apareció en el arco con 39 años y 364 días, para superar a Diego Godín, quien actuó con 36 años y 281 días en Qatar 2022.

Al-Amri cayó de rodillas y apoyó la cabeza en el césped mientras era vitoreado por los espectadores saudíes que, si bien eran muchos menos en Miami, gritaron lo suficientemente fuerte como para hacerse notar.

Hace cuatro años, los aficionados saudíes vieron a su equipo protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial de 2022, al remontar para sorprender a Lionel Messi y a la eventual campeona Argentina con un marcador de 2-1 en su partido inaugural.

El resultado del lunes fue mucho menos impactante. Pero Arabia Saudí, gracias a una actuación mayormente sólida de Al-Owais, logró mantener su portería a cero ante Uruguay, dos veces campeón del mundo, hasta el ocaso dell partido.

Los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa dispusieron de numerosas ocasiones al inicio del partido. Al-Owais detuvo un cabezazo a quemarropa de Federico Viñas en la primera parte, y rozó con la punta de los dedos un intento de Manuel Ugarte a los 61 minutos.

También frustró un remate de Federico Valverde que le hubiera dado la victoria a su equipo en el segundo minuto del tiempo añadido.

“Un rival que no pudimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien”, reconoció Bielsa. “Nosotros este partido teníamos que ganarlo”.

El resultado puso el broche de oro a una jornada sorprendente en el Grupo H, compuesto por Arabia Saudí, Uruguay, España y Cabo Verde.

Cabo Verde, que debuta en la Copa del Mundo, sorprendió a la gran favorita España al igualar sin goles en Atlanta.

Fue también un encuentro entre el pasado, el presente y el futuro de la historia de la Copa del Mundo. Uruguay fue sede del primer Mundial en 1930 y albergará un partido para conmemorar el centenario del torneo en 2030. Arabia Saudita será la sede del evento en 2034.

Entre los asistentes al partido se encontraban: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la estrella del Heat de Miami, Bam Adebayo; el exjugador de la NFL, Chad Ochocinco, y la leyenda del fútbol uruguayo, Luis Suárez, compañero de equipo de Messi en el Inter de Miami, pero que se alejó de la selección en medio de supuestas diferencias con Bielsa.

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FUENTE: AP