Aprueban en Venezuela nueva ley de alquiler de viviendas que busca dar más garantías a propietarios

En el pasado, los propietarios se vieron afectados por una anterior reforma legal que puso en riesgo la propiedad privada y que protegía en exceso a los inquilinos en perjuicio de sus dueños.

La ley impulsada por la presidenta encargada , Delcy Rodríguez, busca “contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población”, además de “promover y proteger el mercado inmobiliario”, destacó el instrumento legal.

La ley entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta y publicada en la Gaceta Oficial.

La nueva legislación fue aprobada 38 días después que dos poderosos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud sacudieron el país el 24 de junio y dejaron más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y más de 20.000 personas sin hogar, según el más reciente reporte oficial.

Un total de 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

La ley aprobada también permite a las partes acordar el pago en contratos, los cuales podrán ser registrados ante cualquier notaría pública, sin menoscabo de que estas decidan suscribir el documento de forma privada.

Los contratos podrán incluir depósitos en garantía o pólizas de seguro equivalentes a hasta tres meses de canon de arrendamiento, con la obligación de reintegrarlos en un plazo de 15 días continuos luego del fin del contrato y que se haya confirmado el buen estado del inmueble.

En Venezuela el mercado de alquiler de viviendas se redujo drásticamente en las dos últimas décadas, particularmente desde 2011, cuando el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), como parte de su empeño de transformar al país sudamericano en un Estado socialista, impulsó una reforma legal que cambió la normativa de arrendamiento, dando potestad al Estado para determinar el canon de arrendamiento; reguló de manera férrea los desalojos, entre otras medidas de protección al inquilino, en perjuicio de los derechos de los propietarios de los inmuebles.

La nueva ley se focaliza en el rescate de la seguridad jurídica con miras a revertir la desconfianza de los propietarios. La oferta también se contrajo en buena medida por la proliferación de casos de inquilinos que se resisten a entregar las viviendas tras el vencimiento de contratos, aprovechando vacíos legales. Muchos propietarios además evitan alquilar a familias con niños por temor a complicaciones legales.

La nueva ley prohíbe el alquiler de viviendas en zonas de alto riesgo o en infraestructuras precarias, en respuesta a la preocupación de los legisladores después de los mortíferos sismos.

FUENTE: AP