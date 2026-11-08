Aplastante debut de "Godzilla" con un récord de $31,6 millones; supera a "The Cat in the Hat"

La secuela de Takashi Yamazaki del filme de 2023 ganador del Oscar, “Godzilla Minus One”, aplastó con facilidad a la película animada de Warner Bros. “The Cat in the Hat” . Esa cinta, con la voz de Bill Hader, se estrenó con 20,5 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, además de 10 millones en el extranjero.

Aunque Godzilla celebró recientemente su cumpleaños número 72, Yamazaki ha revitalizado una de las franquicias más longevas del cine al devolver la serie a sus raíces japonesas. La película, producida por Toho y distribuida en Norteamérica por GKids, está ambientada en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Ninguna película de acción real en lengua extranjera ha tenido un fin de semana de estreno mayor, a menos que se cuente “La Pasión de Cristo” de 2004, que debutó con 83,8 millones de dólares pese a sus diálogos mayormente en arameo. El año pasado, el anime “Demon Slayer: Infinity Castle” debutó con 70,6 millones de dólares.

Pero “Godzilla Minus Zero” superó la marca de acción real que antes ostentaba “Hero” (2004), que arrancó con 17,9 millones de dólares, y se sumó a la tendencia de producciones internacionales, no en inglés, que atraen al público estadounidense a los cines.

El fin de semana también registró el estreno más amplio en Norteamérica para una película india. “Ramayana: Rise of a Legend” es una epopeya en hindi basada en la mitología india que, como primera parte de dos, es la película india más cara jamás realizada. Distribuida por Sony Pictures en Norteamérica, debutó con 8,7 millones de dólares en el mercado doméstico y 32 millones en India.

Tanto “Godzilla Minus Zero” como “Ramayana” tuvieron estrenos globales, debutando en sus países de origen al mismo tiempo que llegaban al público estadounidense. En Japón, “Godzilla Minus Zero” recaudó alrededor de 17 millones de dólares durante el fin de semana.

Koji Ueda, presidente de Toho Global, afirmó en un comunicado: “Este estreno histórico muestra cuán profundamente el público de todo el mundo conecta con Godzilla y con la visión de Takashi Yamazaki”. Añadió: “Nuestro primer estreno global casi simultáneo se construyó sobre esa convicción”.

“Godzilla Minus One”, que ganó el Oscar a mejores efectos visuales, fue la película japonesa de acción real más taquillera de la historia en Estados Unidos y Canadá pese a un presupuesto modesto de menos de 15 millones de dólares.

“Godzilla Minus Zero”, con un presupuesto inferior a 20 millones de dólares, seguramente superará con creces la recaudación récord de su predecesora, de 57,1 millones de dólares. Desde que se estrenó el mes pasado en el Festival de Cine de Nueva York, la película ha obtenido buenos resultados entre la crítica (90% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes) y el público (una “A” en CinemaScore).

“Godzilla” y “Ramayana” se filmaron para IMAX, y la película de Yamazaki recibió un estreno anticipado exclusivo en IMAX el martes. Ambas se beneficiaron enormemente de las pantallas de gran formato. “Godzilla Minus Zero” generó 21,3 millones de dólares a nivel mundial, o el 34% de su recaudación, en IMAX.

El gran resultado de “Godzilla Minus Zero” o bien abrirá el apetito del público o planteará una comparación incómoda para la próxima película de Godzilla de Hollywood, en inglés. Warner Bros. y Legendary estrenarán “Godzilla x Kong: Supernova” en marzo.

“The Cat in the Hat” decepciona, “Drummer Boy” supera expectativas

“The Cat in the Hat” fue el intento más reciente de revivir el clásico del Dr. Seuss en la gran pantalla, tras la película de acción real de 2003 protagonizada por Mike Myers. Pero “Cat in the Hat”, animada y realizada por 86 millones de dólares, despertó apenas un interés moderado entre los cinéfilos. Las reseñas (44% de críticas positivas en Rotten Tomatoes) fueron malas.

Para “The Cat in the Hat” tampoco ayudó que la aclamada fantasía animada en stop motion de Laika, “Wildwood”, se haya mantenido firme entre el público, incluso liderando brevemente a todas las películas en taquilla a inicios de la semana.

“Wildwood” cayó apenas 22% en su tercer fin de semana, con 7 millones de dólares. Con un total acumulado de 39,8 millones de dólares en el mercado doméstico, le ha ido bien, aunque el costoso proyecto personal de Travis Knight, con un presupuesto de al menos 100 millones de dólares, casi con certeza perderá decenas de millones.

El tercer lugar fue para “Drummer Boy” de Angel Studios, con 9,3 millones de dólares en su fin de semana de estreno. El musical ambientado en la Guerra de Independencia también vio su música encabezar la lista de iTunes.

Impulsadas por “Wild Horse Nine”, repuntan las aspirantes al Óscar

Uno de los mayores éxitos del fin de semana fue “Wild Horse Nine”, la comedia negra de Martin McDonagh sobre un par de agentes de la CIA (John Malkovich, Sam Rockwell) en la Isla de Pascua. Se estrenó con 6 millones de dólares en el mercado doméstico y 6,6 millones internacionalmente, un resultado sobresaliente para una película de premios y la mejor marca personal de McDonagh.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, “Wild Horse Nine” ha sido considerada una de las principales contendientes al Oscar, y su recepción por parte del público reforzará esa candidatura. La película, distribuida por Searchlight Pictures, se estrenó en 1.100 salas nacionales, una cifra que aproximadamente se duplicará el próximo fin de semana.

Otro par de posibles contendientes al Oscar arrancó con buen pie en estreno limitado. “Club Kid” de Jordan Firstman, sobre un fiestero gay de Nueva York que descubre que tiene un hijo, debutó con un promedio de 65.097 dólares por sala en seis pantallas para A24. “I Play Rocky”, el relato cómico de Peter Farrelly sobre la realización de “Rocky”, se estrenó con un promedio de 49.200 dólares por pantalla en siete salas para Amazon MGM Studios.

Mientras tanto, “You Can See Everything” de Nathan Fiedler y Lance Oppenheim continuó su sensacional racha, recaudando 8,9 millones de dólares en su cuarto fin de semana en cartelera. El documental de A24 sobre Elizabeth Holmes ha acumulado hasta ahora 79,8 millones de dólares en Norteamérica.

Tras un apagado fin de semana de Halloween en taquilla, las ventas totales de entradas subieron un impresionante 96,8% respecto al fin de semana anterior, según Rentrak.

Top 10 de películas por taquilla doméstica

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Godzilla Minus Zero”, 31,6 millones de dólares.

2. “The Cat in the Hat”, 20,5 millones de dólares.

3. “Drummer Boy”, 9,3 millones de dólares.

4. “You Can See Everything”, 8,9 millones de dólares.

5. “Ramayana: Rise of a Legend”, 8,7 millones de dólares.

6. “Wildwood”, 7 millones de dólares.

7. “Clayface”, 6,7 millones de dólares.

8. “Wild Horse Nine”, 6 millones de dólares.

9. Proyección en vivo de “Stray Kids”, 3,7 millones de dólares.

10. “Wicker”, 3,4 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP