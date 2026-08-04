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AP Fotos: Bajo una lluvia de ceniza, Guatemala evacúa a cientos tras erupción del Volcán de Fuego

SAN JUAN ALOTENANGO, Guatemala (AP) — Cientos de personas fueron evacuadas después de que el Volcán de Fuego, en Guatemala, entrara en erupción y lanzara ceniza, gas y lava por sus laderas. Las autoridades se mantienen en alerta, ya que el volcán, uno de los más activos de Centroamérica, sigue representando una amenaza para las comunidades cercanas.

Nubes de ceniza se elevan desde el cráter del Volcán de Fuego, visto desde San Pedro Las Huertas, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
Nubes de ceniza se elevan desde el cráter del Volcán de Fuego, visto desde San Pedro Las Huertas, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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