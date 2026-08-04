AP Fotos: Bajo una lluvia de ceniza, Guatemala evacúa a cientos tras erupción del Volcán de Fuego

SAN JUAN ALOTENANGO, Guatemala (AP) — Cientos de personas fueron evacuadas después de que el Volcán de Fuego, en Guatemala, entrara en erupción y lanzara ceniza, gas y lava por sus laderas. Las autoridades se mantienen en alerta, ya que el volcán, uno de los más activos de Centroamérica, sigue representando una amenaza para las comunidades cercanas.