AP Explica: Los partidos que participan en las elecciones en Israel

Un afiche a favor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu frente a líderes de la oposición, con el eslogan en hebreo "La derecha o Palestina”, en B’nei Barak, Israel, el 18 de octubre del 2026. (AP foto/Oded Balilty) AP

Los israelíes votan por partidos, no por candidatos individuales. Luego, los partidos forman alianzas para crear una coalición mayoritaria. En los 78 años de historia del país, ningún partido ha obtenido por sí solo la mayoría en el parlamento de 120 miembros, o Knéset.

Eso otorga a los partidos pequeños un poder desproporcionado en la búsqueda de armar al menos 61 escaños. Los partidos deben obtener al menos el 3,25% de los votos para entrar en el Knéset.

Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha gobernado en Israel, aferrándose al poder durante más de 18 años en tres mandatos separados. Israel no tiene límites de mandato. Sus adversarios instan a los votantes a negarle otro periodo como primer ministro, al sostener que los fracasos de Netanyahu condujeron al ataque del 7 de octubre de 2023 y que ha eludido su responsabilidad.

Likud (Unificación) es el principal partido de derecha de Israel. Atrae a votantes de clase trabajadora y tradicionalmente judíos, y obtuvo casi una cuarta parte de los votos en las últimas elecciones de 2022. Para formar una coalición de gobierno, Netanyahu asoció al Likud con partidos de extrema derecha y ultraortodoxos, creando uno de los gobiernos más derechistas en décadas. La ideología del partido combina el nacionalismo con políticas económicas liberales.

El partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío) tuvo un desempeño sólido en las últimas elecciones, al obtener 14 escaños tras unirse al Partido Sionista Religioso y a la facción ultraderechista Noam. Su líder, Itamar Ben-Gvir, se convirtió en ministro de Seguridad Nacional, con supervisión sobre la policía. Político ultranacionalista, Ben-Gvir había sido arrestado en múltiples ocasiones por incitación y por apoyar el terrorismo.

Shas

Shas (acrónimo de Guardianes Sefardíes) es un partido ultraortodoxo integrado en gran medida por judíos con raíces en el norte de África y Oriente Medio. Durante mucho tiempo han enfrentado discriminación en la sociedad israelí. En 2023, el Tribunal Supremo impidió que el líder del partido, Aryeh Deri, condenado por delitos fiscales, ocupara un cargo en el gabinete. El partido apoya la normalización con Estados árabes y obtuvo 11 escaños en 2022.

Judaísmo Unido de la Torá

Judaísmo Unido de la Torá es una alianza de dos partidos ultraortodoxos centrados en gran medida en servicios sociales para su comunidad. Junto con Shas, los miembros del partido están molestos con Netanyahu por no haber logrado aprobar una ley que garantizara exenciones del servicio militar para los ultraortodoxos.

Partido Sionista Religioso

El Partido Sionista Religioso, de extrema derecha, respalda una política de seguridad agresiva, el aumento de asentamientos y la consolidación del control israelí sobre la Cisjordania ocupada. El líder del partido, Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas, ha supervisado un enorme gasto estatal en iniciativas de asentamientos. El partido se unió con el aún más derechista Zehut (Identidad), pero está teniendo dificultades para superar el umbral.

Amjá Yisrael

Amjá Yisrael (Tu Nación de Israel) fue creado en agosto por el general retirado Ofer Winter y ha sido la mayor sorpresa de la derecha en estas elecciones. Pero tras un impulso inicial, el partido —concebido para ofrecer una alternativa a los simpatizantes de Netanyahu frustrados con su manejo de las guerras— ahora está teniendo dificultades para alcanzar el umbral mínimo.

Yashar! y partidos que se oponen a Netanyahu

Yashar! (Recto) es un nuevo y popular partido centrista. Encabezado por el principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, exjefe militar cuyo hijo murió combatiendo en Gaza, Yashar! ha defendido la igualdad en el servicio militar. El partido se centra en asuntos internos de Israel, como el costo de vida, la educación y una comisión estatal de investigación sobre el ataque del 7 de octubre.

Beyajad

Beyajad (Juntos) combina los partidos de los políticos Naftali Bennett y Yair Lapid. Bennett, líder del partido, es observante en lo religioso pero liberal en lo social y se presenta como parte de la “nueva derecha” enfocada en reconstruir la confianza en el establishment de Israel. El partido de Lapid, Yesh Atid (Hay un Futuro), obtuvo 24 escaños en 2022, lo que lo convirtió en el mayor de la oposición.

Los Demócratas

Los Demócratas se fundó en 2024 como un intento de cambiar la marca de algunos de los partidos izquierdistas de Israel que atraviesan dificultades. Se fusionó con el partido laborista de centroizquierda, que gobernó Israel durante sus primeras dos décadas, y con el izquierdista Meretz. El líder del partido, Yair Golan, apoya incorporar a los partidos árabes de Israel a la coalición.

Yisrael Beyteinu

Yisrael Beyteinu (Israel Nuestro Hogar) se fundó principalmente para atraer a inmigrantes de la antigua Unión Soviética, con posturas de derecha en política exterior, seguridad y economía, y posiciones más de izquierda en asuntos sociales. El partido se ha presentado anteriormente junto con el Likud, pero el líder Avigdor Liberman ha dicho recientemente que no se unirá a una coalición con el primer ministro “aunque el mundo se ponga patas arriba”.

El Partido de los Reservistas-Económico

Un nuevo partido de centroderecha, Reservistas-Económico se centra en eliminar las exenciones militares para los hombres ultraortodoxos y en mejorar el costo de vida, pero se mantiene alrededor del umbral mínimo para entrar en el Knéset. Su líder, Yoaz Hendel, presentó a su partido como “el tercer bloque”, que aboga por un gobierno de unidad Netanyahu-Eisenkot sin partidos ultraortodoxos ni árabes.

Partidos liderados por árabes

Los ciudadanos palestinos de Israel representan alrededor del 20% de la población, pero tienen una baja participación electoral debido a la discriminación y al desencanto. Netanyahu y sus principales adversarios han dicho que no se sentarán en una coalición con socios árabes, por temor a que aleje a los votantes de derecha. Pero si la votación es ajustada, podrían terminar cediendo, lo que daría a los partidos árabes la oportunidad de desempeñar un papel decisivo en la elección del próximo primer ministro.

Ra’am

Ra’am (acrónimo de Lista Árabe Unida), un partido islamista conservador liderado por Mansour Abbas, es considerado el más moderado de los partidos árabes en Israel. Apoya el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, pero también se ha centrado en asuntos locales como el crimen y la economía. En 2021, Ra’am obtuvo cinco escaños y fue el primer partido liderado por árabes en unirse a una coalición de gobierno. Abbas ha rechazado sumarse a una lista conjunta separada de partidos árabes y nombró a Yoav Segalovitz, un político judío y excomisionado de policía, como su adjunto.

Lista Conjunta

La Lista Conjunta reúne a tres grandes partidos árabes: Ta’al (acrónimo de Movimiento Árabe por la Renovación), Hadash (Nuevo), un partido judeo-árabe que se remonta a 1977, y Balad (acrónimo de Alianza Nacional Democrática). Hadash-Ta’al obtuvo cinco escaños en las últimas elecciones. La Lista Conjunta se opone a la guerra en Gaza y a la ocupación israelí de Cisjordania. También se opone a las leyes israelíes que definen el carácter de la nación como judío, lo que reduce sus posibilidades de formar parte de cualquier coalición.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP