Anuncian construcción de estatua de 14 metros de altura del papa León XIV frente al Pacífico de Perú

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El alcalde del Callao, César Pérez, dijo que no existe otra estatua registrada en el mundo que tenga la altura del diseño peruano. La estatua, con acabados de marmol, estará ubicada en un parque a pocos metros del Pacífico por lo que su estructura tendrá diseños para soportar cargas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

“Es un papa con DNI”, comentó en referencia a que Robert Prevost tiene un documento nacional de identidad peruana (DNI) que obtuvo tras nacionalizarse peruano en 2015 luego que fue nombrado en 2014 obispo de la ciudad de Chiclayo. Prevost también fue administrador encargado de la Diócesis de El Callao desde 2020.

El alcalde Pérez recordó que Prevost llegaba a El Callao manejando su propio vehículo desde Chiclayo en viajes que recorrían unos 600 kilómetros. En El Callao Prevost ayudó a distribuir alimentos para familias afectadas durante la pandemia del coronavirus.

En 2025 otra estatua del papa de siete metros de altura, elaborada con fibra de vidrio, fue inaugurada en Chiclayo, una ciudad en la costa norte de Perú, donde Prevost realizó su mayor actividad pastoral.

El papa León XIV realizará su primera gira por Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre en la que visitará Uruguay, Argentina y finalizará en Perú, un país al que lo une su trabajo pastoral previo cuando fue sacerdote y obispo.

Prevost sirvió en total unos 22 años en el Perú. Llegó en 1985 como misionero agustino a un pueblo del norte peruano llamado Chulucanas, regresó en 1988 para desempeñar labores pastorales en Trujillo, y volvió en 2014 como obispo de Chiclayo, su último cargo hasta 2023.

Ese año el entonces papa Francisco llamó a Prevost para asumir un puesto clave en el Vaticano tras el fin de unas sangrientas protestas que remecieron Perú, las cuales exigían la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), considerada aliada de la actual presidenta Keiko Fujimori. Esas protestas dejaron 50 civiles muertos, incluidos varios adolescentes, a manos de la fuerza pública, en un suceso donde la justicia no ha sancionado a ningún funcionario. En su última intervención ante la prensa local antes de partir al Vaticano, Prevost pidió a las autoridades políticas “aprender a escuchar mejor” para promover la justicia. FUENTE: AP