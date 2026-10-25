Antonelli domina el GP de Estados Unidos y queda a un paso del título de F1

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Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, cruza la meta para ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de EEUU, en el Circuit of The Americas, el domingo 25 de octubre de 2026, en Austin, Texas. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) AP

El piloto de Mercedes partió desde la pole position en el Circuit of the Americas con una posibilidad remota de asegurar el campeonato de manera definitiva. Una victoria combinada con malos resultados de sus rivales más cercanos lo habría conseguido.

Pero Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó cuarto y George Russell, de Mercedes, quien es un distante segundo en el campeonato, finalizó octavo, apenas lo suficiente para mantener con vida la lucha por el título, que se trasladará al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de Ciudad de México.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó segundo, a más de 14 segundos de Antonelli. Max Verstappen, de Red Bull, fue tercero.

Antonelli, de 20 años, está a las puertas de convertirse en el campeón más joven de la F1 en la historia de la categoría, y el primer italiano en ganar el campeonato desde Alberto Ascari en 1953.

Hizo que la carrera del domingo pareciera sencilla con una salida fulminante que dejó a Verstappen atrás desde el arranque mientras se acomodaba en la primera curva. La horquilla en subida hacia la izquierda, uno de los puntos de choque más notorios de la temporada, no representó ningún problema en esta ocasión.

Verstappen ha tenido dificultades en sus salidas varias veces esta temporada, y el arranque explosivo de Antonelli hacia la primera curva nunca le dio la oportunidad de ganar la línea interior. En cambio, el cuatro veces campeón rápidamente se encontró en una pelea con los dos Ferrari, mientras Antonelli se alejaba en la distancia y tomó el control de la carrera.

A partir de ahí, se trató de gestionar la carrera mientras Mercedes observaba para ver en qué posiciones terminarían Russell y Hamilton. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP