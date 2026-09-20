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Antonacci impulsa a los Medias Blancas en una victoria 8-1 bajo la lluvia y elimina a Detroit

CHICAGO (AP) — Sam Antonacci conectó un doble de dos carreras en una cuarta entrada de tres anotaciones y los Medias Blancas de Chicago mantuvieron el paso en la Central de la Liga Americana y eliminaron a los Tigres de Detroit de la contienda por los playoffs con una victoria 8-1, empapada por la lluvia, el domingo.

chase Meidroth, derecha, celebra con sus compañeros Colson Montgomery (12) y Braden Montgonmery (24) después de batear un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty)
chase Meidroth, derecha, celebra con sus compañeros Colson Montgomery (12) y Braden Montgonmery (24) después de batear un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Los Medias Blancas se mantuvieron a un juego de los Guardianes de Cleveland en la división y tienen una ventaja de tres juegos sobre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto por el tercer comodín.

El inicio se retrasó 3 horas y 50 minutos por la lluvia y la mayor parte del juego se disputó en medio de una llovizna arremolinada.

Davis Martin lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras por Chicago, ponchó a seis, permitió tres hits y dio tres bases por bolas. No logró apuntarse una victoria por 15ta aparición consecutiva, una racha que se remonta al 10 de junio.

Huascar Brazoban (6-2), activado de la lista de lesionados más temprano el domingo, lanzó una sexta entrada en blanco para llevarse el triunfo.

Trevor Richards trabajó dos episodios para la 205ta aparición de relevo de los Medias Blancas de 1 1/3 entradas o más, un récord de las Grandes Ligas.

Braden Montgomery abrió la pizarra con un doble impulsor en la segunda. Kyle Teel conectó un sencillo que remolcó a Antonacci después de su doble en la cuarta. Chase Meidroth pegó su 15to jonrón en la quinta, un batazo de dos carreras hacia el bullpen del jardín izquierdo.

Max Clark rompió la blanqueada con un elevado de sacrificio en la parte alta de la octava.

El relevista de Detroit Brant Hurler dio una base por bolas con casa llena para forzar una carrera en la parte baja del inning y Randal Grichuk siguió con un elevado de sacrificio para poner el juego 8-1.

El abridor de Detroit Troy Melton (8-5) permitió tres carreras con cuatro hits y tres bases por bolas en 3 2/3 entradas antes de salir acompañado por un preparador físico tras el doble de Antonacci. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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