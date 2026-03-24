americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antoine Griezmann se unirá al Orlando City de la MLS en julio

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Antoine Griezmann se despedirá del Atlético de Madrid al final de la temporada para mudarse a la MLS con Orlando City.

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid durante la eliminatoria de la Liga de Campeones contra Club Brujas, el martes 24 de febrero de 2026, en Madrid. (Foto AP/Manu Fernández)
Antoine Griezmann del Atlético de Madrid durante la eliminatoria de la Liga de Campeones contra Club Brujas, el martes 24 de febrero de 2026, en Madrid. (Foto AP/Manu Fernández) AP

El campeón del mundo francés, de 35 años, oficializó el martes su fichaje con Orlando City. El acuerdo se extiende desde julio hasta la temporada 2027-28, con una opción por un año adicional.

“Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció", dijo Griezmann en un comunicado difundido por Orlando City.

El atacante se proclamó campeón del Mundial de 2018 y alcanzó la final del Mundial de 2022. Se retiró de la selección en 2024 con 44 goles en 137 partidos internacionales.

Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético con 211 tantos, pero sus minutos han sido administrados por el técnico Diego Simeone esta temporada. Aun así, Griezmann suma 13 goles en esta campaña en todas las competiciones.

Otrora jugador de la Real Sociedad y el Barcelona, el “Principito” suma 10 temporadas en el Atlético. Sus 488 partidos son la cuarta mayor cifra en la historia de los colchoneros.

Ha ganado tres títulos con el Atlético: la Supercopa de España de 2014, la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de la UEFA de 2018. El Atlético disputará la final de la Copa del Rey el próximo mes y se topará con el Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy”, dijo Griezmann, citado por el Atlético. “Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions”.

“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo”, añadió. “Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter