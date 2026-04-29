Antílopes en peligro crítico de extinción regresan a Kenia desde un zoológico checo

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Cuatro bongos de montaña, un tipo de antílope, repatriados desde República Checa, llegan al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, en Nairobi, Kenia, el 28 de abril de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Los bongos, unos antílopes poco comunes conocidos por sus llamativas rayas, han sido declarados en peligro crítico de extinción debido a la caza furtiva y las enfermedades. Quedan menos de 100 bongos de montaña en estado salvaje, según el gobierno keniano. Muchos fueron enviados a Europa en la década de 1980 después de que un importante brote de peste bovina mató a miles de ejemplares.

Los cuatro animales repatriados llegaron —en cajas de madera— desde el zoo de Dvur Kralove al principal aeropuerto de Kenia en un vuelo de carga de KLM, y fueron recibidos por el secretario principal del gobierno, Musalia Mudavadi, y la ministra de Turismo, Rebecca Miano, que lo calificaron como el “regreso a casa de los majestuosos bongos”.

Es la tercera repatriación de este tipo en los últimos años; la última había sido en febrero de 2025. Tras un periodo de cuarentena y aclimatación, los bongos serán enviados a la Reserva de Vida Silvestre del Monte Kenia, que alberga 102 ejemplares, para una estancia antes de ser liberados en la naturaleza.

La reserva gestiona un Plan Nacional de Recuperación y Acción para el Bongo de Montaña en colaboración con el gobierno y planea utilizar a los cuatro nuevos animales para cruzarlos y reforzar el acervo genético.

Los exploradores y cineastas criados en Kenia, Jahawi y Elke Bertolli, manifestaron a The Associated Press que los nuevos bongos aportarán una variación genética crucial para su conservación, y añadieron que la especie desempeña un papel clave en la protección de los bosques, vitales para el suministro de agua de Kenia.

La embajadora de República Checa, Nicol Adamcova, indicó que el traslado refleja una alianza de larga data entre su país y Kenia en materia de conservación y un compromiso compartido con la protección de las especies en peligro de extinción.

Mudavadi señaló que hitos como este muestran lo que puede lograrse cuando la política, la ciencia y la colaboración se unen en la búsqueda de un objetivo común de conservación. “Felicito a todas las partes involucradas y les aseguro el apoyo inquebrantable del gobierno para reforzar los marcos de conservación y garantizar que la biodiversidad de Kenia siga prosperando”, afirmó. Según Miano, incorporar bongos con diversidad genética es un paso crucial para reforzar la resiliencia reproductiva de la especie. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP