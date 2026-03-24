americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anthropic y el Pentágono van a juicio; la firma busca fin a etiqueta de que es un riesgo

SAN FRANCISCO (AP) — La empresa de inteligencia artificial Anthropic le está pidiendo a una jueza federal que suspenda temporalmente el martes la designación “sin precedentes y estigmatizante” del Pentágono que califica a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro.

Una audiencia programada para el martes en un tribunal federal de California marca un paso crucial en la disputa entre Anthropic y el gobierno de Trump sobre cómo podría utilizarse en la guerra la tecnología de IA de la empresa.

Anthropic presentó una demanda a principios de este mes, acusando al gobierno de Trump de una “campaña ilegal de represalias” por su negativa a permitir el uso militar sin restricciones de su tecnología.

La empresa le solicita a la jueza de distrito Rita Lin una orden de emergencia que suspenda la decisión del Pentágono de designar a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro”. Anthropic también busca anular la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a todos los empleados federales, no solo a los del ámbito militar, de usar su chatbot Claude.

Lin preside el caso en un tribunal federal en San Francisco, donde Anthropic tiene su sede. La firma también ha presentado un caso separado y más acotado ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.

Lin envió a ambas partes una serie de preguntas para la audiencia del martes, entre ellas sobre discrepancias entre la directiva formal del secretario de Defensa Pete Hegseth de que Anthropic es una posible amenaza para la seguridad nacional, y lo que publicó al respecto en redes sociales. The Associated Press

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter