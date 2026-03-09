americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anthropic demanda al gobierno de Trump para anular designación

Anthropic demandó al gobierno de Trump, pidiendo a los tribunales federales que anulen la decisión del Pentágono de designar a la empresa de inteligencia artificial como un “riesgo para la cadena de suministro” por su negativa a permitir un uso militar sin restricciones de su tecnología.

Anthropic presentó dos demandas separadas el lunes: una ante un tribunal federal en California y otra ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.; cada una impugna distintos aspectos de las acciones del Pentágono contra la empresa.

El Pentágono designó formalmente la semana pasada a la empresa tecnológica de San Francisco como un riesgo para la cadena de suministro tras una disputa inusualmente pública sobre cómo podría utilizarse en la guerra su chatbot de IA, Claude.

Las demandas buscan anular la designación y bloquear su aplicación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

Destacados del día

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter