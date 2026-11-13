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Anthony Santander de Azulejos se disculpa por compartir mensajes contra los musulmanes

El jardinero de los Azulejos de Toronto Anthony Santander se disculpó el viernes por compartir publicaciones contra los musulmanes en las redes sociales, al reconocer que el contenido causó daño y no estuvo a la altura de sus propias convicciones.

ARCHIVO - El jardinero de los Azulejos de Toronto Anthony Santander durante una práctica de bateo en el Yankee Stadium en Nueva York, el 5 de octubre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)
ARCHIVO - El jardinero de los Azulejos de Toronto Anthony Santander durante una práctica de bateo en el Yankee Stadium en Nueva York, el 5 de octubre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Mediante un comunicado en Instagram, el pelotero venezolano manifestó que la reflexión y las conversaciones con personas en las que confía le hicieron reconocer que debió ser más cuidadoso con lo que compartía y con la responsabilidad que conlleva tener una voz pública.

Expresó respeto por la comunidad musulmana y se comprometió a no compartir contenido que promueva el odio.

Santander compartió las publicaciones el 4 de noviembre y las eliminó a la mañana siguiente. Entre éstas figuraba un video de un predicador cristiano que denigraba a los musulmanes y otra que sugería que se impondría la ley sharía en Estados Unidos tras la elección de Abdul El-Sayed al Senado por Michigan.

Su disculpa llegó un día después de que el presidente y director general de los Azulejos, Mark Shapiro, ofreció disculpas a la comunidad musulmana y a los aficionados tras una reunión con líderes comunitarios, y después de que el gerente general Ross Atkins le solicitó a Santander que abordara públicamente la controversia.

El venezolano de 32 años firmó un contrato de cinco temporadas por 92,5 millones de dólares con Toronto en enero de 2025, pero se perdió por lesiones toda la campaña de 2026. Aún no está claro si el equipo lo sancionará por las publicaciones.

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