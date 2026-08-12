Anthony Hopkins sobre su álbum debut: "Mi primer amor es la música"

ARCHIVO - Anthony Hopkins llega a los Óscar en Los Ángeles el 27 de marzo de 2022. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

“Hay una parte de mí que dice: ‘tú no escribiste eso’”, recuerda Hopkins sobre la composición de su álbum debut, “Life Is A Dream” . “¿Cómo se le dice? Síndrome del impostor”.

Por suerte, eso no le impidió terminar la colección de 12 composiciones que elaboró a lo largo de seis décadas.

Dirigido por Gustavo Dudamel, interpretado por la Philharmonia Orchestra y grabado en abril en el Alexandra Palace de Londres, el álbum será lanzado por Decca Records el 21 de agosto.

“Mi primer amor, o vocación en realidad, es la música”, manifestó el actor de 88 años. “Eso suena muy oficial, pero me crié con mucha música (de) los años de posguerra, y eso me influyó. Y empecé a tocar el piano cuando era bastante joven”.

Empezó con el instrumento a los 4 años y comenzó a componer años después; escribió su primera pieza, un vals, en 1960. Tenía 22 años en ese momento.

“Encuentro más libertad con la música”, dijo en comparación con la actuación a la que califica como “una disciplina; tienes que saber lo que haces. Pero la música para mí es una forma de arte libre”.

Y ha acumulado una buena dosis de experiencia. Antes del lanzamiento de “Life Is a Dream”, cuyo título podría traducirse como “La vida es sueño”, Hopkins había compuesto partituras para varias películas.

“La apertura de ‘Shadowlands’ ('Tierra de sombras') es mi primera aventura componiendo música”, explicó, en referencia a la película de 1993 en la que protagonizó al autor de “Las crónicas de Narnia”, C.S. Lewis. Luego compuso para algunas otras cintas, entre ellas el filme dirigido por Hopkins “August” ("El amor en un día de verano") de 1996, “Slipstream” (2007) y “Elyse” de 2020, una película dirigida por su esposa Stella Hopkins quien es de origen colombiano.

La infancia de Hopkins influyó en “Life Is A Dream”

“Se trata de mi infancia”, dice sobre el álbum, que comparte título con la obra "La vida es sueño" del autor del Siglo de Oro español Pedro Calderón de la Barca. “Básicamente son los recuerdos de mi infancia y de crecer en Gales, y mis desarrollos en la vida, mis años de adolescencia”, y así sucesivamente.

Pero señala que “hay una gran tristeza en todo ello porque —no me malinterpreten, he tenido una vida maravillosa—, pero por debajo de todo está el conocimiento de que la vida es una larga despedida. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir”, empieza a reír. “¡Suena tan alegre!”

Esa tensión —o, mejor dicho, sabiduría— recorre todo el álbum. Basta tomar como ejemplo el primer sencillo. “1947: Suite for Solo Piano and Orchestra: II. Bracken Road” es la composición central de una suite en tres partes sobre un verano en particular en el sur de Gales. Dice que contiene una “melancolía y tristeza”, una sensación que surge con su violonchelo.

“Es el sonido bienvenido de la nostalgia, del extraño y caprichoso dolor de la vida”, describe sobre la canción. “Toda la música en realidad se basa en el dolor. Suena bastante absurdo, pero lo es. Se trata del anhelo”.

Lo mismo puede decirse de la canción “Stella Aria”, llamada así por su esposa, que aborda “la soledad que hay en todos nosotros”, comenta, pero forma parte de un camino hacia “la felicidad absoluta”.

Hopkins lleva ya bastante tiempo reflexionando, tanto en sus memorias, “We Did OK, Kid”, publicadas el otoño pasado, como en este álbum. “Miro mi propia vida ahora, y especialmente este año; voy a cumplir 89 al final del año. Y miro hacia atrás y pienso: ‘Dios mío, no podría haber planeado nada de esto’. Desde el momento en que decidí convertirme en actor, hace 70 años, pensé… ‘¿Por qué hice eso?’ No lo sabía, ¿porque era bastante inútil en la escuela? No sabía qué más hacer. Así que intenté conseguir una beca, me convertí en actor en lugar de músico. Y de repente alguna fuerza de la naturaleza me sirve un enorme plato de éxito”.

“No tengo miedo a la mortalidad”, añade. “Solo estoy muy agradecido de haber vivido tanto”.

Bradley Cooper fue clave en el álbum

En un giro sorprendente, el actor Bradley Cooper “me puso en contacto con Dudamel”, cuenta Hopkins, después de presenciar una composición de Hopkins hace unos años con la Orquesta Sinfónica de Birmingham, dirigida por Michael Seal. Dudamel se sumó al proyecto.

Pero cuando llegó el momento de grabar en el Alexandra Palace a principios de este año, “estoy sentado ahí pensando: ‘¿Cómo demonios escribí esto?’ No tengo ni idea”, relató Hopkins. “Y Dudamel dijo: ‘Esto es maravilloso’… Es una de las personas más asombrosas que he conocido. Está tan lleno de vida y tan lleno de energía y amor, que es algo bastante extraordinario”.

El afecto es mutuo.

“En su música está presente la misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el escenario y la pantalla”, dijo Dudamel en un comunicado. “Anthony se acerca a la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando mundos sonoros que son a la vez profundamente personales y de resonancia universal”.

Una actuación en vivo podría estar en el horizonte

Después de su álbum debut, las presentaciones en vivo podrían ser lo siguiente. En lo más alto de la lista de Hopkins está el Carnegie Hall.

“Ahí es adonde quiero ir. Eso es lo que quiero”, afirma.

La película de 1947 “Carnegie Hall” fue una cinta formativa para él, y conserva el recuerdo nítido de su madre diciendo: “Algún día tocarás en el Carnegie Hall”.

Es otro sueño más en una vida llena de ellos.

FUENTE: AP