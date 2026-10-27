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Anthony Edwards necesita procedimiento en rodilla y se perderá semanas con Wolves, dice fuente de AP

El escolta de Minnesota Anthony Edwards necesita un procedimiento artroscópico para aliviar problemas en su rodilla derecha y se perderá varias semanas de actividad, dijo una persona con conocimiento del asunto el martes.

El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim)
El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra tras anotar durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Timberwolves aún no habían hecho ningún anuncio público sobre el plan de Edwards, de someterse al procedimiento.

Edwards había tenido un inicio fulgurante esta temporada, con un promedio de 33,3 puntos por encuentro y guiando a Minnesota a tres victorias en sus primeros cuatro partidos.

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FUENTE: AP

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