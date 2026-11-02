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Anthony Davis y AJ Dybantsa lideran a Wizards en triunfo 103-94 sobre Magic

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Anthony Davis anotó 29 puntos y capturó ocho rebotes, AJ Dybantsa sumó 21 unidades en su tercer partido en la NBA y los Wizards de Washington vencieron 103-94 al Magic de Orlando la noche del lunes.

Anthony Davis (23), de los Wizards de Washington, mueve el balón y encara a Franz Wagner, del Magic de Orlando, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)
Anthony Davis (23), de los Wizards de Washington, mueve el balón y encara a Franz Wagner, del Magic de Orlando, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Kyshawn George aportó 22 tantos y Trae Young agregó 15 y nueve asistencias para los Wizards, que lanzaron para un 53% en general al propinarle al Magic su cuarta derrota consecutiva en su cancha.

Franz Wagner encabezó al Magic con 24 puntos. Desmond Bane añadió 20 y Jamal Cain y Tristan da Silva anotaron 10 unidades cada uno.

Young anotó 10 en una racha de Washington de 13-2 después de que Orlando había tomado una ventaja de nueve al inicio del segundo cuarto.

La bandeja de Young completó un estallido de 8-0 que dejó a los Wizards con ventaja de 79-68, la mayor del partido, tras tres cuartos.

Davis encestó 12 de 17 tiros y consiguió tres robos.

El Magic lanzó (11 de 39) para un 28,2% desde la línea de 3 puntos después de encestar cuatro de sus primeros cinco.

Los Wizards jugaron sin Alex Sarr (rodilla), quien había sido titular en sus primeros seis partidos como pívot.

Paolo Banchero (tobillo) se perdió su quinto partido consecutivo y Jalen Suggs (rodilla) se perdió un cuarto partido seguido por el Magic. Anthony Black, quien jugó 33 minutos en la derrota del domingo ante Boston, no participó como medida de precaución en la serie de partidos en noches consecutivas. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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