Antesalista estelar Alex Bregman pacta por 5 años y 175 millones con Cachorros, según fuentes de AP

ARCHIVO - Alex Bregman, antesalista de los Medias Rojas de Boston, captura un rodado en el juego del 18 de agosto de 2025 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Charles Krupa, archivo) AP

Las personas hablaron con The Associated Press el sábado por la noche bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. ESPN fue el primer medio en informar sobre el movimiento.

Bregman, quien cumplirá 32 años en marzo, volvió al mercado por segundo año consecutivo. Fue buscado por los Cachorros antes de que firmara un contrato de tres años y 120 millones con Boston el pasado febrero, con opciones de rescisión después de cada una de las dos primeras temporadas.

Decidió probar la agencia libre nuevamente después de batear para .273 para los Medias Rojas con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en 114 juegos, su menor cantidad desde 2021. Bregman se perdió todo junio debido a una lesión en el cuádriceps.

