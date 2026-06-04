Antes de visita papal, España avanza con reparaciones a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia

Paula Alonso-Pimentel posa para un retrato tras una entrevista con The Associated Press en Madrid, España, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Allí, según relata, un sacerdote marista abusó sexualmente de ella durante un año en el vestíbulo de la escuela, sentándola sobre sus rodillas y levantándole la falda mientras los estudiantes entraban y salían. Más de 50 años después, busca reparaciones.

El ajuste de cuentas largamente postergado de España con los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica entró en una nueva fase este año con el lanzamiento de un programa de reparaciones para casos como el de Alonso-Pimentel, que involucran a miembros del clero acusados que han muerto y cuyos presuntos delitos son demasiado antiguos como para ser procesados.

La Conferencia Episcopal Española y el gobierno de España aprobaron el programa meses antes de la visita prevista del papa León XIV, que comienza el sábado, a un país que en otro tiempo fue abrumadoramente católico y que tiene 50 millones de habitantes. Un elemento destacado del plan es que otorga al gobierno la última palabra sobre los pagos. Los escándalos de abusos sexuales del clero y encubrimientos han sacudido diócesis católicas en todo el mundo, dañando la reputación de la Iglesia y poniendo a prueba la popularidad de los papas más de tres décadas después de que la crisis estallara públicamente por primera vez en Occidente.

En España, algunas víctimas se han sentido tranquilizadas. Otras siguen siendo escépticas, señalan que el plazo para presentar reclamaciones de reparación es demasiado corto y cuestionan que el plan pueda funcionar sin pagos exigibles y transparentes.

El programa da a las víctimas un año para solicitarlo. Hasta ahora lo han hecho 420 personas. Llega tras años de controversia después de que el diario El País revelara el alcance de los presuntos abusos en medio del silencio de la Iglesia, así como críticas al intento de la propia Iglesia de compensar a las víctimas.

Alonso-Pimentel comparte parte del escepticismo, pero espera que el abuso que ha pasado décadas intentando superar finalmente sea atendido.

“A ellos, a la Iglesia, les tiene que costar la reparación”, afirmó. "Les tiene que costar porque esto no puede salir gratis, no puede ser que puedan seguir haciéndolo y que no tenga para ellos un precio enorme”.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como ha hecho Alonso-Pimentel.

Durante años, enterró los recuerdos. Con el tiempo, habló del abuso con amigos, parejas, psicólogos y, finalmente, con otras personas que también dijeron que miembros del clero abusaron de ellas.

Después de que el papa Francisco convocara una cumbre mundial en 2019 sobre abusos clericales, Alonso-Pimentel escribió a la orden marista en Valladolid para pedir detalles sobre el sacerdote que, según dice, abusó de ella. Lo único que recibió fue su nombre. Tras un breve periodo de comunicación, se sintió desconfiada y cortó el contacto.

Cuando la Iglesia española puso en marcha su propio programa extrajudicial para víctimas de abusos en casos prescritos, ella no solicitó participar, disuadida por la actitud de la institución. Alonso-Pimentel espera que el nuevo modelo con participación del estado sea más equitativo.

“Yo voy a presentar mi informe sí o sí”, señaló. “Pero también quiero ver un poco cómo trabajan”.

El nuevo sistema prevé que el Defensor del Pueblo revise cada caso mediante un equipo independiente de expertos y proponga una compensación —ya sea simbólica, psicológica o económica— que luego evaluará la Iglesia.

Si no se alcanza un acuerdo, el caso pasará a un comité conjunto con representantes de la Iglesia, la oficina del Defensor del Pueblo y grupos de víctimas. Si ese comité no logra ponerse de acuerdo, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra.

El largo camino hacia un acuerdo

Con la creación por parte de El País en 2018 de una base de datos de casos de abusos sexuales del clero, España empezó a afrontar un legado de abusos por parte de sacerdotes y de encubrimientos por generaciones de obispos y superiores religiosos. Lo hizo más tarde que otros países occidentales, como Estados Unidos, Irlanda y Australia.

A medida que la base de datos crecía, también lo hacía la indignación pública, y el Defensor del Pueblo fue encargado por el Parlamento de investigar cuán extendido estaba el problema. En 2023, el Defensor del Pueblo entregó un contundente informe de 800 páginas que estimaba que había cientos de miles de posibles víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en España a lo largo de décadas, de acuerdo a una encuesta a 8.000 personas. El informe también examinó 487 casos conocidos.

Los obispos de España rechazaron la estimación, al señalar que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. La mayoría de los delitos ocurrieron antes de 1990, indicó la conferencia episcopal, y el 60% de los presuntos perpetradores ya había muerto.

En 2024, los obispos crearon unilateralmente un sistema para ayudar a las víctimas caso por caso. Llegó meses después de que el gobierno de España anunciara su intención de obligar a la Iglesia a compensar a las víctimas, acusando a la Iglesia de minimizar el problema. El gobierno sostuvo que el sistema interno de la Iglesia era ineficaz en parte porque carecía de supervisión externa.

Por esa razón, muchas víctimas, incluida Alonso-Pimentel, dijeron que no querían dirigirse directamente a la Iglesia.

No se puede ser juez y jurado en el propio caso, dijo Alonso-Pimentel. “Así de simple”.

A principios de este año, la conferencia episcopal indicó que había pagado alrededor de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) a víctimas, pero que comprendía la incomodidad de algunas. Reconoció la utilidad del nuevo modelo Estado-Iglesia.

“Digamos que es abrir una puerta nueva para el proceso que la Iglesia ya venía desarrollando desde hace dos años”, expresó Josetxo Vera, director de comunicación de la conferencia.

El Vaticano se ha vuelto más explícito sobre la compensación a víctimas de abusos sexuales. En su primera encíclica, León escribió que escuchar a las víctimas de abusos sexuales incluía “reconocer el daño causado” y una “justa reparación”.

Aun así, los obispos de España han negado durante mucho tiempo que el abuso clerical sea sistémico, y señalan que se cometen más delitos sexuales fuera de la Iglesia.

“Nosotros creemos que efectivamente, que la naturaleza humana está dañada, que tiene facilidad para hacer el mal, que necesita de muchísima reconciliación y perdón. Pero no te puedo decir que sea una cosa sistémica", sostuvo Vera. “Compartimos algunas de sus virtudes y también compartimos algunos de sus vicios o de sus delitos”.

Algunos temen que el nuevo programa comparta debilidades con el de la Iglesia

Otras víctimas y defensores temen que el nuevo plan de España aún no sea lo suficientemente sólido. Una preocupación clave: no existe una escala de reparaciones basada en la gravedad del abuso, y la Iglesia y el gobierno acordaron evaluar los casos de manera individual. Además, no es jurídicamente vinculante.

“Veo este protocolo, en realidad, como bastante frágil”, comentó Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, una organización sin fines de lucro con sede en Boston que investiga el abuso infantil por parte de sacerdotes y la gestión de esos casos por obispos, órdenes religiosas y el Vaticano. “Tiene un plazo muy corto. No tiene una matriz para establecer indemnizaciones mínimas para diversas categorías de daños. Entonces, ¿será justo? ¿Será consistente?”.

Antes de la visita de León, el activista español Miguel Hurtado ha citado su propio caso de abuso para destacar sus posibles debilidades.

Hace más de dos décadas, Hurtado afirma que un monje llamado Andreu Soler abusó sexualmente de él cuando era un niño explorador de 16 años en un grupo dirigido por Soler en la Abadía de Montserrat, un monasterio benedictino del siglo XI en las montañas a las afueras de Barcelona.

Al principio, el monasterio convenció a sus padres de no denunciar el presunto abuso ante las autoridades, según Hurtado. Intentó seguir adelante con su vida. Pero cuando Hurtado observó el ajuste de cuentas en torno a los abusos clericales que se producía años después, hizo públicas sus acusaciones, incluso ante El País.

La Abadía de Montserrat, mediante un informe independiente en 2019, reconoció múltiples casos de abusos sexuales cometidos por Soler durante décadas. Pero Hurtado dijo que no asumió ninguna responsabilidad de compensar formalmente a las víctimas “está todo prescrito penal y civilmente”.

Consultado por la AP, el monasterio declinó comentar el caso de Hurtado o si cooperará con otros casos que pudieran surgir a través del nuevo sistema de reparaciones.

Hurtado dijo que le decepciona que León visite el monasterio pese a las acusaciones de abuso, que él ha detallado al Vaticano y a otras autoridades eclesiásticas.

Teme que el nuevo sistema pueda dejar a muchas víctimas sin información.

“El problema es que está colgado con alfileres”, expresó Hurtado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP