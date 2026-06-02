Antes del Mundial, México pierde apelaciones contra multas de FIFA por canto homofóbico de fans

ARCHIVO - Las gradas del Estadio Azteca se observan vacías de aficionados antes de un partido de fútbol de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre México y Jamaica, en la Ciudad de México, el jueves 2 de septiembre de 2021. (Foto de archivo de AP/Eduardo Verdugo) AP

El fallo más reciente del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en una serie de casos de apelación de México contra la FIFA durante más de 10 años, trascendió en la antesala de que el Tri reciba a Sudáfrica el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, donde el cántico se escucha con frecuencia.

El cántico , un insulto de una sola palabra que literalmente significa prostituto en español, suele ocurrir cuando el portero del equipo contrario va a realizar un saque de meta.

Se volvió viral en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil y se escuchó de nuevo en las siguientes ediciones, en 2018 en Rusia y en 2022 en Qatar. Los aficionados de México han desafiado las solicitudes y los programas educativos de la federación destinados a controlar el abuso.

El caso más reciente ante el TAS siguió a los procesos de la FIFA por incidentes en partidos de 2024 contra Bolivia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. El cántico fue escuchado por monitores antidiscriminación que también trabajarán para la FIFA en los 104 partidos de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El TAS informó que sus jueces confirmaron las multas impuestas por la FIFA por un total de 140.000 francos suizos (178.000 dólares). Levantaron una sanción de cerrar parte de un estadio en un partido organizado por la FIFA, como la Copa del Mundo.

El tribunal indicó que sus jueces, en una audiencia en Miami en marzo, sopesaron el argumento de atenuación de la federación mexicana de que “ha realizado los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar el cántico”.

“(Los jueces) observaron que la conducta de los aficionados fue de forma masivamente colectiva y mayoritaria, y que no fue solo de carácter coyuntural”, señaló el TAS en un comunicado.

Al resaltar “la singularidad de la situación” que enfrentan los dirigentes del fútbol mexicano, el tribunal sostuvo que la federación no debe eludir su responsabilidad.

México también será anfitrión de partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Corea del Sur en Guadalajara y contra la República Checa en el Azteca.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP