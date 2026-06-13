Angelinos sobreviven a susto con bases llenas en la novena y vencen 4-3 a Rays

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Trey Mancini, de los Angelinos de Los Ángeles, comienza a correr tras conectar un triple de dos carreras contra los Rays de Tampa Bay en la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Wally Skalij) AP

Zeferjahn dio base por bolas al dominicano Junior Caminero en cuatro lanzamientos después de reemplazar a Mitch Farris con dos en base y dos outs. Ponchó a Mullins, abanicando en una cuenta de 2-2 para su segundo salvamento y sellando así la tercera victoria consecutiva de los Angelinos.

Aldegheri (2-1) otorgó dos carreras —una limpia— y tres hits, con tres bases por bolas. Tras la primera entrada, retiró a 10 seguidos antes de dar base por bolas a Chandler Simpson para abrir la quinta.

Aldegheri ponchó al cubano Yandy Díaz mirando, pero el mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo al jardín izquierdo para recortar la diferencia a 4-2. Caminero bateó para una doble matanza con lo que se terminó la amenaza.

Aranda recortó la diferencia a 4-3 con un sencillo con dos outs ante Mitch Farris antes de que Zeferjahn cerrara el juego.

McClanahan, de los Rays, permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas y ponchó a siete.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP