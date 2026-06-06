Angelinos ponen a Jorge Soler en la lista de lesionados de 10 días por distensión abdominal

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El cubano Jorge Soler, de los Angelinos de Los Ángeles, corre luego de batear un triple ante los Rockies de Colorado, el lunes 1 de junio de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Soler fue retirado de la alineación antes del juego del viernes contra los Dodgers de Los Ángeles debido a rigidez en la cadera. También abandonó el juego del miércoles contra Colorado.

El cubano batea para .220 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y un OPS de .702 en 58 juegos. Fue suspendido por las Grandes Ligas después de reñir con el abridor de Atlanta Reynaldo López el 7 de abril. Tras intercambiar golpes, ambos jugadores fueron suspendidos siete juegos.

Soler apeló y logró que su sanción se redujera a cuatro encuentros.

El pelotero de 34 años participó en apenas 82 juegos la temporada pasada, tras pasar largos periodos en la lista de lesionados por inflamación lumbar.

El equipo reincorporó al primera base Nolan Schanuel (tobillo) y lo incluyó en la alineación titular como primera base contra los Dodgers la noche del sábado.

En otros movimientos, el jardinero colombiano Gustavo Campero fue colocado en la lista de lesionados por una fractura en la mano derecha y el receptor venezolano Omar Martinez fue dado de baja.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP