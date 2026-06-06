americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Angelinos ponen a Jorge Soler en la lista de lesionados de 10 días por distensión abdominal

LOS ÁNGELES (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles colocaron al jardinero y bateador designado Jorge Soler en la lista de lesionados por 10 días el sábado, debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

El cubano Jorge Soler, de los Angelinos de Los Ángeles, corre luego de batear un triple ante los Rockies de Colorado, el lunes 1 de junio de 2026 (AP Foto/William Liang)
El cubano Jorge Soler, de los Angelinos de Los Ángeles, corre luego de batear un triple ante los Rockies de Colorado, el lunes 1 de junio de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Soler fue retirado de la alineación antes del juego del viernes contra los Dodgers de Los Ángeles debido a rigidez en la cadera. También abandonó el juego del miércoles contra Colorado.

El cubano batea para .220 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y un OPS de .702 en 58 juegos. Fue suspendido por las Grandes Ligas después de reñir con el abridor de Atlanta Reynaldo López el 7 de abril. Tras intercambiar golpes, ambos jugadores fueron suspendidos siete juegos.

Soler apeló y logró que su sanción se redujera a cuatro encuentros.

El pelotero de 34 años participó en apenas 82 juegos la temporada pasada, tras pasar largos periodos en la lista de lesionados por inflamación lumbar.

El equipo reincorporó al primera base Nolan Schanuel (tobillo) y lo incluyó en la alineación titular como primera base contra los Dodgers la noche del sábado.

En otros movimientos, el jardinero colombiano Gustavo Campero fue colocado en la lista de lesionados por una fractura en la mano derecha y el receptor venezolano Omar Martinez fue dado de baja.

Deja tu comentario

Destacados del día

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter