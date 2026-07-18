Andy Green: Los Mets cumplen plenamente con las normas de MLB tras señalamientos de IA

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Andy Green, centro, mánager interino de los Mets de Nueva York, observa a Mark Vientos, izquierda, mientras es revisado por el personal médico del equipo después de haber sido golpeado en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el jueves 9 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

“Sean cuales sean las reglas, seguimos cumpliéndolas plenamente y las Grandes Ligas de Béisbol son quienes toman esas determinaciones”, declaró Green antes del partido del sábado contra los Filis de Filadelfia.

El exrelevista de los Mets, Adam Ottavino, afirmó en su transmisión en vivo de YouTube “Baseball & Coffee” que los Mets habían estado usando IA y mencionó el gasto del propietario del equipo, Steve Cohen, en el software. Ottavino lanzó para los Mets de 2022 a 2024 y ahora es comentarista en la cadena YES Network de los Yankees de Nueva York.

“Los Mets fueron en realidad el equipo, el equipo principal, al que le pusieron freno”, sostuvo Ottavino y añadió: “Tenían un programa de IA que al parecer era muy caro y estaban presumiendo un poco de ello al principio de esto — del año. Algunos de los coaches que conozco hablaban de ello en toda la liga y básicamente tenían un programa de IA que les ayudaba a elegir lanzamientos y creo que algunas otras cosas”.

Consultado específicamente sobre la afirmación de Ottavino, Green respondió: “No creo que nos haga ningún bien hablar de lo que todo el mundo dice públicamente. Desde mi perspectiva, lo que acabo de decir sigue siendo cierto: seguimos cumpliendo con todo lo que MLB nos ha pedido hacer. Y vamos a seguir haciéndolo”.

Las Grandes Ligas de Béisbol están restringiendo el uso de iPads en los dugouts. Las tabletas tienen acceso a video y a datos proporcionados por la liga, y también incluían una pestaña personalizada donde los equipos podían acceder a otros programas. MLB hizo que las pestañas personalizadas quedaran inaccesibles para los equipos a partir de la noche del miércoles, cuando comenzó la segunda mitad de la temporada.

Green remitió el tema a MLB y señaló que no tenía una opinión firme al respecto.

___ El periodista de béisbol de AP Ronald Blum en New York contribuyó a este reporte. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP