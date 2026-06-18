Ancelotti patea el tablero de Brasil para su segundo acto en el Mundial y la duda Pulisic en EEUU

Vinícius Júnior (7) celebra con Bruno Guimaraes (8) tras marcar el gol de Brasil en el empate 1-1 contra Marruecos en el Grupo C del Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Son varias las interrogantes que apremian a este Brasil que dirige Carlo Ancelotti .

Después de salvar un punto contra Marruecos, en un debut del Mundial en el que dejó mucho que desear en cuanto al juego, se espera que la Canarinha mueva fichas cuando el viernes enfrente a Haití en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C.

Varios jugadores desentonaron y el 4-4-2 planteado por el técnico italiano no funcionó al verse claramente superada por Marruecos en su primera presentación. Una genialidad de Vinícius Júnior evitó un fiasco mayor de la pentacampeona alponer el 1-1 que decretó la repartición de puntos.

Puertas adentro, los brasileños reconocen que decepcionaron y no estuvieron a la altura de las cinco estrellas que lucen en su casaca.

“Fue alarmante (la primera parte)”, dijo el veterano zaguero Danilo. “Había grandes expectativas internas de hacer un gran partido, de dominar y ejercer una presión constante. Cuando ocurre lo contrario y el rival te genera varias ocasiones, la situación no es fácil de gestionar”.

Danielo también fue franco por el presente de la Seleção. “Tenemos que ser claros: no tenemos la misma madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo. Eso no quiere decir que no podamos hacer un buen papel... ganar una estrellita más sería maravillosa".

Durante los entrenamientos esta semana, Ancelotti ensayó con diversas variantes para el once titular.

Se vislumbra un cambio de planteamiento, anticipándose eliminar al mediopunta para jugar con un delantero. Varios nombres de fuste podría verse relegados al banco de suplentes como Raphina, Casemiro y Lucas Paquetá.

No esperen a Neymar contra Haití. El astro arrastra una rebelde dolencia en la pantorilla derecha y no viajará con el resto del plantel para la expedición a Filadelfia.

“Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la confederación.

Con la cautela como norte, la idea es que el atacante de 34 años siga trabajando en su recuperación y confiar que pueda actuar a partir de la fase de eliminación directa, atado a que Brasil asegure su clasificación.

También el viernes:

— Estados Unidos-Australia en Seattle

El debut de uno de los tres anfitriones del Mundial no pudo ser mejor. El 4-1 contra Paraguay fue la victoria más abultada en la historia de la selección estadounidense en los mundiales y todo el país empezó a vibrar con algo grande.

Enfrentar a Australia, que viene de vencer 2-0 a Turquía, pondrá a prueba si lo de Estados Unidos fue un espejismo.

Resta por ver si podrán contar con su estrella Christian Pulisic, en duda por una dolencia en la pantorrilla izquierda. El volante ofensivo fue sacado al descanso del partido contra Paraguay y se entrenó diferenciado durante la semana.

Estadounidenses y australianos se las traen previo a este encuentro por el Grupo D.

El mediocampista estadounidense Sebastia Berhalter anticipa un áspero duelo al recordar la victoria 2-1 en un amistoso en octubre pasado contra Australia. Berhalter también mencionó la reprimenda del técnico Mauricio Pochettino en el descanso, instándoles a hacerse respetar ante un rival que estaba repartiendo entradas fuertes.

A Berhalter le quedó grabada la frase pronunciada por el argentino Pochettino: "Somos estadounidenses. No nos dejamos joder”.

— Turquía-Paraguay Santa Clara, California

El Levi’s Stadium de los 49ers de San Francisco recibirá a dos equipos ya con la soga en el cuello.

Pero la interpretación de las derrotas tiene contrastes. Al retornar al Mundial por primera vez en 24 años, los turcos pagaron caro su pésima eficacia y sufrir al contragolpe. De vuelta por primera vez desde 2010, Paraguay fue un desastre.

Lo más decepcionante de la Albirroja fue el desplome de su defensa, la fortaleza del equipo. Las críticas se hicieron sentir, apuntándole a los jugadores y al técnico Gustavo Alfaro.

Siempre filoso, el retirado arquero José Luis Chilavert afirmó que "hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”.

Y sobre Alfaro disparó: “Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival. Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”.

— Escocia-Marruecos en Foxborough, Massachusetts

Marruecos buscará consolidar las buenas sensaciones que dejó el debut contra Brasil. Los Leones del Atlas chocarán con una Escocia que doblegó 1-0 a Haití para conseguir su primera victoria en un Mundial tras una espera de 36 años y quedar como líder del grupo.

Con un esquema en el que pobló el medio con seis mediocampistas, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi hizo ver mal a Brasil.

La revelación del encuentro fue precisamente uno de esos volantes: Ayyoub Bouaddi. Con su desparpajo y entrega total, el chico de 18 años mareó a rivales más curtidos como Casemiro.

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FUENTE: AP