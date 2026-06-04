americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

American Airlines suspende algunas rutas de verano por altos costos del combustible

NUEVA YORK (AP) — American Airlines anunció el jueves la suspensión temporal de algunas de sus rutas este verano, a medida que los elevados costos del combustible para aviones mantiene una presión sobre los presupuestos de las aerolíneas debido a la guerra de Estados Unidos con Irán.

Aviones de American Airlines en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Nacional Washington Ronald Reagan, el 29 de enero de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)
Aviones de American Airlines en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Nacional Washington Ronald Reagan, el 29 de enero de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo) AP

La aerolínea indicó en un comunicado que había ajustado el servicio en “rutas seleccionadas” para agosto y septiembre, y que a los viajeros afectados se les ofrecerán alternativas o reembolsos. La compañía, con sede en Texas, mencionó los altos costos del combustible y sostuvo que estos cambios van acorde con las tendencias del sector.

American también señaló que no cancelará ninguna de sus rutas de manera indefinida y que se enorgullece de “ofrecer una red líder en la industria, con más vuelos que cualquier otra aerolínea de Estados Unidos”.

Aun así, las suspensiones de verano podrían significar nuevos dolores de cabeza para los viajeros, que ya enfrentan menos opciones y precios más altos que afectan sus presupuestos. Aerolíneas de todo el mundo han cancelado un gran número de vuelos o, de igual forma, han reducido sus horarios para los próximos meses, además de que muchas otras también están aumentando precios o eliminando otros beneficios en un esfuerzo por ahorrar dinero.

Esto se debe a que el costo del combustible para aviones —que puede representar alrededor del 30% del gasto total de una aerolíneas— se ha disparado durante la guerra. El precio promedio por barril alcanzó casi 142 dólares la semana pasada, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La cifra está aún por debajo del máximo de abril, pero sigue siendo muy superior a los 99 dólares por barril a los que se cotizaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán a finales de febrero.

La mayor parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo, se ha mantenido prácticamente paralizado durante los últimos tres meses. Los precios se han moderado un poco en fechas recientes, gracias a que los mercados esperan una eventual reapertura del paso, pero Estados Unidos e Irán aún no han concretado un acuerdo. Y mientras más tiempo permanezca detenido el tráfico, la crisis energética podría empeorar.

Los consumidores no sólo resienten la presión en los viajes aéreos. La gasolina, los alimentos y otros productos básicos de uso cotidiano también se están viendo afectados.

American Airlines no respondió de momento a las solicitudes de The Associated Press para obtener más información sobre qué rutas quedarán suspendidas en agosto y septiembre. Pero otros medios informaron que serían seis rutas, en su mayoría desde Los Ángeles, entre otros destinos de América del Norte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Una tienda Macys en Gurnee, Illinois, el 15 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Ventas de Macy's aumentan por cuarto trimestre consecutivo

Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

María Elvira presiona a Rubio por El Cangrejo y el futuro de Cuba: No habrá salvavidas para el castrismo

María Elvira presiona a Rubio por "El Cangrejo" y el futuro de Cuba: "No habrá salvavidas para el castrismo"

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar destruir la economía cubana tras declaraciones de Marco Rubio

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter