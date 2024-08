VIDEO: Momento de la caída de un avión de pasajeros en Brasil con 62 personas a bordo

El centro de investigación y prevención de accidentes aéreos de la Fuerza Aérea brasileña explicó en un comunicado que uno de sus equipos se dirige al lugar de la caída. En una declaración separada, la Policía Federal de Brasil detalló que ya había comenzado su investigación y que está enviando especialistas en incidentes aéreos y en la identificación de víctimas de desastres para ayudar.

BRASIL-AVIÓN-CAÍDA

Policías resguardan la calle que va a una zona residencial en la que cayó un avión, en Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil, el viernes 9 de agosto de 2024. (AP Foto/Andre Penner)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved