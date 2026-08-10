SISMO EN COLOMBIA: primeros videos del terremoto que sacudió al país

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y provocó momentos de pánico, evacuaciones, daños en edificaciones y afectaciones en servicios e infraestructura en diferentes regiones del país.

Según los datos iniciales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) , el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Chocó , aproximadamente a 20 kilómetros de San José del Palmar , y se produjo a una profundidad cercana a los 82 kilómetros .

TERREMOTO EN COLOMBIA Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4. | COBERTURA ININTERRUMPIDA. | AHORA en @AlertaNews24 . pic.twitter.com/PydNenQcVu

El terremoto ocurrió alrededor de las 7:34 a.m. y fue percibido con fuerza en ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Manizales y otros municipios del Eje Cafetero.

Minutos después del sismo, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que muestran lámparas y objetos balanceándose, personas evacuando edificios y daños en diferentes construcciones.

| URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3

En varias ciudades, residentes salieron a las calles mientras se activaban los protocolos de emergencia y comenzaban las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones.

Las autoridades pidieron cautela ante la posibilidad de réplicas y recomendaron evitar construcciones que presenten daños visibles.

Ahora le tocó a Colombia, madre mía!



Terremoto de magnitud 7.4 pic.twitter.com/1SXWysUZxV — Yoney Contreras (@Yoney_Contreras) August 10, 2026

Reportan heridos en Chocó mientras continúa la evaluación

La Gobernación del Chocó confirmó a Caracol Radio reportes preliminares de personas heridas, aunque inicialmente no precisó la cantidad ni la gravedad de las lesiones.

Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas cercanas al epicentro para evaluar viviendas, carreteras e infraestructura estratégica.

El balance continúa siendo preliminar y podría modificarse a medida que las autoridades accedan a las comunidades afectadas.

Cali reporta estructuras colapsadas y personas atrapadas

Uno de los escenarios más preocupantes se registra en Cali.

El alcalde Alejandro Eder informó que las autoridades habían recibido reportes de al menos 20 estructuras colapsadas, algunas de ellas con personas atrapadas.

“Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas”, informó el alcalde.

Eder señaló que los organismos de socorro trabajan en las zonas afectadas y solicitó apoyo adicional a Bogotá y Medellín para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate.

También pidió a los ciudadanos abandonar de manera preventiva cualquier edificio que presente señales evidentes de daños estructurales.

Daños en Pereira y Manizales tras el fuerte movimiento

En Manizales, numerosos residentes abandonaron viviendas, oficinas y establecimientos comerciales tras sentir el movimiento.

Los primeros reportes señalaron afectaciones en el centro de la ciudad y en sectores de la avenida Santander, además de incidentes en las inmediaciones de la Catedral y otras zonas urbanas.

En Pereira también se registraron daños, incluida infraestructura vinculada al aeropuerto internacional Matecaña.

Suspenden operaciones en varios aeropuertos de Colombia

La emergencia también alcanzó al transporte aéreo.

La Aeronáutica Civil informó sobre afectaciones en diferentes terminales y ordenó suspender temporalmente las operaciones mientras especialistas inspeccionan las instalaciones.

Entre los aeropuertos sometidos a evaluación se encuentran los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Las operaciones serán restablecidas únicamente cuando las autoridades determinen que las instalaciones pueden utilizarse con seguridad.

Problemas eléctricos y de telefonía después del terremoto

Además de los daños estructurales, ciudadanos reportaron interrupciones del suministro eléctrico y problemas con las telecomunicaciones en algunas zonas.

Las empresas responsables de estos servicios comenzaron a evaluar sus redes para identificar posibles daños provocados por el terremoto.

Las autoridades todavía no han establecido el alcance total de las afectaciones.

Colombia permanece en alerta ante posibles réplicas

Los organismos de gestión del riesgo mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan recopilando información procedente de los departamentos afectados.

Las autoridades recomendaron mantener la calma, seguir únicamente información procedente de fuentes oficiales y permanecer atentos ante posibles réplicas.

El balance de víctimas y daños continúa en desarrollo y podría aumentar conforme avancen las inspecciones y operaciones de rescate.