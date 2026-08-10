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Fuerte terremoto con epicentro en Colombia sacude también a los vecinos Ecuador y Panamá

BOGOTÁ (AP) — Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Pacífico colombiano sacudió el lunes gran parte del país, dejó varios heridos y afectó infraestructura.

Personas permanecen fuera de sus casas después de que se sintiera un terremoto en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)
Personas permanecen fuera de sus casas después de que se sintiera un terremoto en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia) AP
Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servivio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en la capital del departamento “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.

El movimiento fue sentido también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

FUENTE: AP

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