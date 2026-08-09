Rusia y Ucrania intercambian ataques nocturnos que dejan 7 muertos y muchos heridos

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio en edificios residenciales tras un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el domingo 9 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP) AP

En la región fronteriza rusa de Bélgorod, drones ucranianos mataron a cinco personas e hirieron a otras dos docenas, entre ellas un niño de 4 años, según la administración regional.

Misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de gran altura en el distrito Saltivskyi de Járkiv, donde mataron a dos personas e hirieron a 13, de acuerdo con el jefe regional, Oleh Syniehubov. Otras ocho personas resultaron heridas en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa después de que “decenas de misiles y drones” golpearan la ciudad y la región circundante, según el jefe de la administración local, Oleh Kiper.

Los ataques rusos a gran escala con misiles contra ciudades ucranianas se han vuelto casi rutinarios en las últimas semanas, mientras Moscú aprovecha la crítica escasez de interceptores de Ucrania para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único arma de defensa antiaérea en su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha presionado durante meses a otros países, especialmente a Estados Unidos, para que envíen a Ucrania más sistemas Patriot, que se han vuelto más escasos por la guerra de Irán, al sostener que son cruciales para proteger a los civiles.

Si eso no ocurre, Zelenskyy quiere fabricar munición para los Patriot en Ucrania u obtener la aprobación del ejecutivo tecnológico Elon Musk para usar su sistema de comunicaciones satelitales Starlink para guiar ataques dentro de Rusia que puedan alcanzar sus lanzadores de misiles.

Mientras tanto, Kiev ha mantenido ataques de drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, así como contra el mayor minorista en línea del país, Wildberries, y otros objetivos en el interior de Rusia, lo que ha provocado una crisis de combustible.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el domingo que sus ataques nocturnos alcanzaron almacenes de drones en la región de Járkiv, así como depósitos de combustible y reservas de otro material perteneciente a las fuerzas armadas de Ucrania en el puerto de Odesa.

Indicó que sus fuerzas derribaron 153 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos sobre Crimea, ocupada por Rusia, y los mares Negro y de Azov.

En la región rusa de Bélgorod, las autoridades señalaron que los ataques con drones ucranianos dañaron 29 bloques de apartamentos y cinco casas particulares, así como edificios administrativos e “instalaciones comerciales” no especificadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP