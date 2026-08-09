Gobierno de Colombia anuncia la muerte de importante cabecilla de disidencias de las FARC

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Un soldado camina por una estación de peaje de la Carretera Panamericana, dañada por la explosión de un coche bomba que el ejército atribuyó a grupos disidentes de las FARC, el sábado 8 de agosto de 2026, en Santander de Quilichao, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Alias “Ruso” o “Alemán”, jefe principal de la “Estructura 28”, murió durante una operación en una zona rural del departamento del Meta, en el centro de Colombia, declaró De la Espriella en un video difundido en redes sociales.

El mandatario aseguró que se trata de un “importante golpe” por tratarse de un experto en explosivos y responsable de ejecutar acciones contra otras disidencias rivales con las que disputa territorio para sus actividades ilícitas.

Dicha facción es parte de la estructura ilegal que se encuentra bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los hombres los más buscados de Colombia, a quien De la Espriella le exigió entregarse a la justicia o afrontar las consecuencias.

El mandatario dio a conocer la noticia dos días después de asumir el cargo y menos de 24 horas después de concluir con una jornada de violencia en el país, la cual incluyó un ataque con explosivos que destruyó una caseta de cobro en una concurrida carretera del suroeste del país y dejó a dos soldados con heridas menores.

En otro operativo militar en el departamento de Antioquia, en el noroeste colombiano, el ejército abatió el domingo a dos miembros de una facción del Clan del Golfo señalada por el asesinato de cuatro soldados en 2024, aseveró el presidente. Otros cuatro integrantes fueron detenidos.

“No habrá tregua para los bandidos y los vamos a cazar”, afirmó De la Espriella.

El mandatario de inclinación conservadora anunció que, como parte de su estrategia de seguridad, aplicará una mayor presión militar para combatir al crimen organizado, un cambio drástico en comparación con la política de su antecesor Gustavo Petro, quien apostó por los polémicos diálogos de paz. FUENTE: AP