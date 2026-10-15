Roberto Arzú encabeza sondeo de intención de voto rumbo a las elecciones de Guatemala en 2027

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El conservador Roberto Arzú aparece en el primer lugar de intención de voto en un sondeo sobre el escenario presidencial de Guatemala para 2027. Los resultados lo sitúan por delante de Sandra Torres y del alcalde de Mixco, Neto Bran.

La medición otorga a Arzú, identificado en el estudio con el partido Fuerza, un 18,6 % de las preferencias. Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ocupa la segunda posición con un 15,4 %, mientras que Bran, vinculado en la encuesta con CREO, alcanza un 8,4 %.

La diferencia entre Arzú y Torres es de 3,2 puntos porcentuales. Sin embargo, la información disponible no incluye el margen de error, por lo que no permite determinar si esa ventaja es estadísticamente significativa.

Un estudio con 2.300 participantes

De acuerdo con la descripción proporcionada, la encuesta nacional de opinión política se realizó con 2.300 personas, mediante una metodología mixta que combina componentes cuantitativos y cualitativos, con cobertura ponderada en todas las regiones del país.

El material compartido no identifica a la firma encuestadora ni precisa las fechas del trabajo de campo, el nivel de confianza o la distribución completa de las respuestas. Estos elementos son necesarios para evaluar el alcance de los resultados y compararlos con otras mediciones.

Un escenario todavía abierto La posición de Arzú coloca a una figura conservadora al frente de este sondeo y abre el debate sobre el rumbo político que podría tomar Guatemala en 2027. No obstante, una medición aislada no permite anticipar el resultado electoral ni establecer una tendencia sostenida. La evolución de las candidaturas, las alianzas y las preferencias de los electores será determinante en los próximos meses. Por ahora, los datos presentados describen una ventaja inicial de Arzú dentro de la encuesta difundida.