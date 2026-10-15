americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Roberto Arzú

Roberto Arzú encabeza sondeo de intención de voto rumbo a las elecciones de Guatemala en 2027

El conservador registra un 18,6 %, seguido por Sandra Torres, con un 15,4 %, y Neto Bran, con un 8,4 %, según los resultados de una encuesta nacional compartida con este medio.

Captura de pantalla 2026-10-15 a la(s) 3.56.49 p.m.

El conservador Roberto Arzú aparece en el primer lugar de intención de voto en un sondeo sobre el escenario presidencial de Guatemala para 2027. Los resultados lo sitúan por delante de Sandra Torres y del alcalde de Mixco, Neto Bran.

La medición otorga a Arzú, identificado en el estudio con el partido Fuerza, un 18,6 % de las preferencias. Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ocupa la segunda posición con un 15,4 %, mientras que Bran, vinculado en la encuesta con CREO, alcanza un 8,4 %.

La diferencia entre Arzú y Torres es de 3,2 puntos porcentuales. Sin embargo, la información disponible no incluye el margen de error, por lo que no permite determinar si esa ventaja es estadísticamente significativa.

Un estudio con 2.300 participantes

De acuerdo con la descripción proporcionada, la encuesta nacional de opinión política se realizó con 2.300 personas, mediante una metodología mixta que combina componentes cuantitativos y cualitativos, con cobertura ponderada en todas las regiones del país.

El material compartido no identifica a la firma encuestadora ni precisa las fechas del trabajo de campo, el nivel de confianza o la distribución completa de las respuestas. Estos elementos son necesarios para evaluar el alcance de los resultados y compararlos con otras mediciones.

Un escenario todavía abierto

La posición de Arzú coloca a una figura conservadora al frente de este sondeo y abre el debate sobre el rumbo político que podría tomar Guatemala en 2027. No obstante, una medición aislada no permite anticipar el resultado electoral ni establecer una tendencia sostenida.

La evolución de las candidaturas, las alianzas y las preferencias de los electores será determinante en los próximos meses. Por ahora, los datos presentados describen una ventaja inicial de Arzú dentro de la encuesta difundida.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
diaz-canel fuera: exigencia de eeuu habria frenado conversaciones de marco rubio con el cangrejo

"DÍAZ-CANEL FUERA": exigencia de EEUU habría frenado conversaciones de Marco Rubio con "El Cangrejo"

Por Redacción América Noticias Miami
flavio bolsonaro derrota a lula y busca unir a la derecha para ganar la presidencia de brasil

Flávio Bolsonaro derrota a Lula y busca unir a la derecha para ganar la Presidencia de Brasil

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter