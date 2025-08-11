La ONU exige la liberación inmediata de Martha Lía Grajales

Compartir en:









l Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió hoy un contundente llamado dirigido al régimen de Nicolás Maduro para que proceda con la liberación inmediata de la activista Martha Lía Grajales, detenida de forma arbitraria tras participar en una vigilia en Caracas. Turk además exigió que las autoridades informen de inmediato sobre su ubicación y estado, garantizando el acceso de su familia y abogados.

La detención ocurrió el 8 de agosto, cuando Grajales se encontraba en una manifestación en defensa de familias de presos políticos frente al Tribunal Supremo de Justicia. Según fuentes, fue retirada por la fuerza y subida a una camioneta gris sin placas, sin que se conozca su destino ni se haya comunicado oficialmente su situación.

El pronunciamiento de Türk subraya la urgencia legal y humanitaria del caso, destacando que es imperativo que el Estado venezolano brinde explicaciones claras y garantice la integridad física y jurídica de la activista.