La ampliación de los BRICS corre el riesgo de ser una trampa para Brasil, empezando por la defensa de los derechos humanos

Y si, con su viaje a Pekín el pasado abril, Lula había convencido a Brasil de que era China quien necesitaba desesperadamente al país latinoamericano por sus materias primas y productos agrícolas, la cumbre de Johannesburgo mostró al mundo un desequilibrio de poder, con Xi Jinping imponiéndose a todos como líder del autoproclamado Sur Global. Y la prueba de si China considera a Brasil su igual o, por el contrario, sólo un paria, como se susurra en los pasillos de Brasilia, será la admisión del país latinoamericano en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es esta vieja ambición de Lula, desde sus anteriores mandatos, la que hizo que el presidente brasileño se tragara la apertura del bloque a nuevos países. A cambio, Lula quiere el asiento en la ONU, una cuestión sobre la que China siempre se ha mostrado reticente, incluso hace veinte años, cuando Brasil se lo pidió a cambio de ayudar a Pekín a crecer como economía de mercado. Si el intercambio no se materializara, es probable el autoaislamiento de Brasil en el bloque. Algunos analistas, como el profesor de relaciones internacionales Oliver Stuenkel , llegan incluso a plantear la hipótesis de una futura participación de Brasil en mecanismos occidentales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para compensar el desequilibrio en el que la versión 2.0 de los BRICS amenaza con estrangular al país latinoamericano.

Según el economista británico Jim O’Neill, que en 2001, cuando era el director del área de economía global en el banco de inversiones Goldman Sachs, creó el término BRIC para designar a las principales economías emergentes de la época, Brasil podría verse perjudicado por esta nueva apertura. No sólo porque “duplicar el número de miembros del bloque reducirá claramente el papel individual de cada uno de ellos, con la excepción de China”, sino porque en el contexto latinoamericano no está claro “por qué Argentina y no México, aparte de que Argentina es públicamente más ‘enojada’ con Occidente”. En resumen, aparte del puro simbolismo, “los BRICS se están debilitando como grupo colectivo”, dijo O’Neill a BBC Brasil.