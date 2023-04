Horror en Brasil: un hombre mató a cuatro niños con un hacha en una guardería de Blumenau

Escenas emitidas por televisión mostraron a padres que lloraban frente a la guardería privada, llamada Cantinho do Bom Pastor. La prensa local informó que el hombre escaló un muro para entrar a la guardería blandiendo el hacha.

La policía militar y la secretaría de seguridad del estado no respondieron de momento a los pedidos de mayor información de The Associated Press.