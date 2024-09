"El silencio se convierte en complicidad", le advirtió María Corina Machado a Pedro Sánchez

Es la persona que ha conseguido el gran hito de unir a la oposición política venezolana y dar esperanza del cambio a miles de venezolanos. Desde un lugar que no se ha podido desvelar debido a su seguridad, María Corina ha dado una entrevista para Espejo Público y ante la atenta vigilancia de Maduro, que la quiere entre rejas, ha hablado de la situación del país y cómo está viviendo la reclusión a causa de esa persecución de Maduro.

"Todavía no sé si he procesado este último mes en mi vida, porque estoy acostumbrada a estar rodeada de miles de personas y ahora he pasado a estar sola. Estoy trabajando mucho, pero también en una dinámica nueva", explica y asegura que en estos tiempos lo que siente es "orgullo y satisfacción por lo que hicimos y dolor por lo que estamos enfrentando: la represión de un régimen".