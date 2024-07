Delsa Solórzano: No se nos ha permitido el ingreso a la sede del Consejo Nacional Electoral

Embed - Comando #ConVzla de María Corina Machado on Instagram: "@delsasolorzano y miembro de la @unidadvenezuela denuncian trabas a testigos nacionales en el CNE: No se nos ha dejado ingresar a los testigos del Comando con Vzla al CNE. A mí se me comunicó que no puedo tener acceso al CNE y que estoy invitada a ver la rueda de prensa. Yo no soy periodista, soy testigo ante el CNE, como lo son Perkins Rocha, Juan Carlos Caldera y todos los testigos. Hemos estado haciendo nuestro trabajo igual con los observadores internacionales acreditados en el país, y hemos reportado las incidencias. #VotaYReportaConVzla"

