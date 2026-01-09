americateve

América firma insípido 0-0 ante Xolos en su presentación en el torneo Clausura mexicano

TIJUANA, México (AP) — América saldó con un 0-0 su visita al campo de Xolos el viernes en el comienzo del torneo Clausura mexicano, donde se estrenó una tecnología para detectar posiciones adelantadas.

El Sistema Semiautomático del Fuera de Juego (SAOT) se utilizó cuando el ariete azulcrema Raúl Zúñiga mandó a las redes un cabezazo. El tanto fue invalidado por la nueva herramienta, utilizada por primera vez en el continente americano.

Esa acción de Zúñiga fue la única de peligro que generó América antes del descanso, al que se fue sin realizar un remate a puerta, como también pasó con los anfitriones.

América y Tijuana se repartieron con este resultado su primer punto del curso. Los azulcremas llegaron a ocho partidos sin perder ante Xolos (cuatro triunfos y cuatro empates).

Gilberto Mora, la joya de 17 años en el mediocampo de Xolos, no trascendió a lo largo de los 88 minutos que estuvo en el campo, antes de ser relevado por Ángel Zapata.

El estratega brasileño André Jardine no estuvo en el banquillo del América, al purgar uno de los encuentros de castigo que recibió luego de su expulsión una vez concluido el encuentro de vuelta de los cuartos de final del torneo pasado en el que quedó eliminado por Monterrey.

Por los Xolos, el estadounidense Joe Corona jugó los primeros 42 minutos antes de ser sustituido por el uruguayo Ignacio Rivero, en el que fue su último partido como profesional. El veterano mediocampista de 35 años acumuló 259 partidos en su trayectoria portando la casaca de Xolos, el equipo con el que más tiempo estuvo en su paso por el futbol.

Caixinha gana en su retorno a México

Con dianas de Francisco Javier Nevarez a los 23 y Denzell García en segundo minuto de descuento, los Bravos de Ciudad Juárez vencieron 2-1 a Mazatlán en la vuelta triunfal del entrenador Pedro Caixinha a los banquillos del balompié mexicano.

Mazatlán emparejó momentáneamente por medio de Facundo Almada a los 35 minutos. Sin embargo, los Cañoneros no pudieron evitar la derrota frente a sus aficionados, en lo que será el último torneo de la franquicia en el estado noroccidental de Sinaloa, antes de convertirse en Atlante y jugar en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Caixinha tomó el mando de Bravos luego de la partida de Martín Varini para dirigir al Necaxa. El estratega portugués volvió a México cuatro años después de dirigir en una segunda etapa a Santos. También estuvo al frente de Cruz Azul.

En otro resultado, con un penal de Uros Djurdjevic a los ocho minutos, el Atlas venció 1-0 a Puebla.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

